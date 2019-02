Annuncio

Ieri sera in prime time su Raiuno è andata in onda la prima serata del 69° Festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni con la partecipazione di Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Una serata decisamente molto attesa dal pubblico, durante la quale abbiamo avuto modo di ascoltare i 24 brani che sono stati scelti dal direttore artistico per questa edizione. L'intera serata di ieri si potrà rivedere in replica streaming online sul portale RaiPlay ma anche in televisione su Raipremium.

Dove rivedere la prima serata del Festival di Sanremo 2019 in streaming online

Nel dettaglio, infatti, vi diciamo che sarà possibile rivedere questa prima serata del Festival di Sanremo 2019 comodamente in streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima per tablet e telefoni cellulari.

In questo modo, quindi, potrete rivedere la serata di ieri in qualunque momento lo desiderate, senza dover ricorrere per forza al computer. Sempre su RaiPlay, sarà possibile rivedere anche le singole esibizioni dei 24 artisti in gara quest'anno, che ieri sera si sono esibiti per la prima volta con il loro inedito.

La replica di questa prima serata del Festival si potrà rivedere anche in televisione. Da questo pomeriggio, infatti, la kermesse musicale verrà ritrasmessa nel pomeriggio, a partire dalle 14 circa, sul canale free RaiPremium che trovate sintonizzandovi al 25 del digitale terrestre.

Critiche per il Festival di Sanremo: la conduzione Baglioni-Raffaele-Bisio non convince

Tornando invece al racconto della serata di ieri, va detto che questo 69° Festival di Sanremo è stato un po' criticato sui social. In molti, infatti, hanno postato dei commenti in cui scrivevano che il nuovo trio di conduttori non fosse all'altezza di quello dello scorso anno.

Tra Baglioni, la Raffaele e Bisio infatti non vi era lo stesso affiatamento che si era venuto a creare nell'edizione precedente con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, che tra l'altro ieri sera è tornato sul palco dell'Ariston ed è stato accolto con un caloroso applauso da parte del pubblico del teatro ligure.

Per quanto riguarda, gli ospiti, invece va detto che sia l'esibizione di Andrea Bocelli con il figlio sia quella di Giorgia sono state molto apprezzate dal punto di vista social. Anche in questo caso sarà possibile rivederle in streaming accedendo al sito web gratuito RaiPlay.