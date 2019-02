Annuncio

Sanremo 2019: presentazione della prima Serata

Questa sera su Rai 1 andrà in onda la prima serata della 69° edizione del Festival di Sanremo, la seconda per il direttore artistico, 'dittatore' o anche 'dirottatore' Claudio Baglioni. Alla conduzione, assieme a Baglioni, quest'anno ci saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Ricordiamo che quest'anno ci sono in gara 24 cantanti. Ventidue dei quali sono stati selezionati direttamente nei Big, mentre due - Mahmood ed Einar - hanno vinto a dicembre le due serate di Sanremo Giovani.

Questa sera i 24 cantanti canteranno tutti la propria canzone, mentre la formula varierà nelle prossime serate. Molto importante sarà anche la parentesi legata agli ospiti: ci saranno Andrea Bocelli con suo figlio Matteo - molto probabile una sorta di passaggio di testimone tra padre e figlio - Giorgia, Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker, oltre a Claudio Santamaria.

Sanremo 2019 tra tradizione e concorrenti insospettabili

Molti sono gli spunti che hanno attirato la nostra mente. I ragazzi del Volo, giovanissimi, rappresentano la tradizione - e ritrovano Nek dopo i veleni di 4 anni fa - mentre troviamo cantanti non tipicamente sanremesi del calibro di Ghemon, Achille Lauro e Motta. E che coppia sarà quella formata da Patty Pravo e Briga? Lo scopriremo questa sera.