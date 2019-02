Annuncio

Mancano pochissimi giorni al debutto del Festival di Sanremo 2019. Martedì 5 febbraio verrà trasmessa la prima delle cinque serate della storica kermesse musicale condotta quest'anno da Claudio Baglioni, con Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Un festival molto atteso, ma caratterizzato anche da numerose polemiche che stanno prendendo quota in queste ore (aizzate soprattutto da Striscia la notizia). La scaletta del Festival prevede che saranno cinque serate di grande musica dove vedremo salire sul palco numerosi ospiti, la cui lista si allunga di ora in ora.

La scaletta delle serate del Festival di Sanremo 2019

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2019 rivela che sul palco dell'Ariston si esibiranno tutti e 24 gli artisti di questa 69esima edizione, i quali per la prima volta faranno ascoltare al pubblico il brano in gara.

Nella seconda e nella terza serata, invece, i cantanti in gara verranno divisi in gruppi di 12 e questo, quindi, permetterà ai conduttori di poter ospitare sul palco del Festival anche diversi ospiti.

La scaletta della quarta serata di Sanremo, invece, prevede che ci sia il classico appuntamento dedicato ai duetti. Quest'anno i cantanti Big proporranno il loro brano in maniera rivisitata: ognuno, infatti, canterà con un ospite speciale. Al termine della serata, la direzione della Rai si riserva la facoltà di assegnare un premio speciale all'interpretazione più votata.

E così si arriva alla serata finale del Festival di Sanremo 2019 in programma sabato 9 febbraio su Raiuno. Le anticipazioni rivelano che i 24 artisti si esibiranno di nuovo con il loro brano, dopodiché verranno annunciati i nomi dei tre finalisti e dopo una nuova votazione verrà stabilito il nome del vincitore assoluto di questa edizione.

Gli ospiti del Festival

Come vi dicevamo, però, Sanremo potrà contare anche sulla presenza di un nutrito parterre di ospiti che vedremo calcare il palco dell'Ariston.

Tra i nomi delle ultime ore vi segnaliamo quello di Marco Mengoni, che proprio dal suo profilo Instagram ha confermato la presenza con uno scatto dal Teatro Ariston durante le prove. E poi ancora ci saranno Giorgia, Elisa, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Luis Fonsi e forse anche Ariana Grande. Su Dagospia, inoltre, è stato svelato che al Festival prenderà parte anche Simona Ventura per lanciare la nuova edizione di The Voice in onda da aprile su Raidue (la notizia non è ancora confermata) e ci sarà anche il mattatore Pippo Baudo.