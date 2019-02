Annuncio

La famosa soap opera spagnola “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra è sempre ricca di avvenimenti sorprendenti. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE in questi giorni, precisamente dal 25 febbraio all’1 marzo 2019, ci dicono che Celia Alvarez Hermoso continuerà a dare dei problemi ai Palacios. La moglie dell’avvocato Felipe perderà completamente il senno della ragione, dato che non si limiterà soltanto a passare le sue intere giornate con la piccola Milagros. In particolare la madre adottiva di Tano, entrerà nell’abitazione di Ramon con l’intenzione di rapire la bambina, per non farla partire con il padre.

Una Vita: la nascita di Milagros, Celia infastidisce i Palacios

Negli episodi iberici recenti, c’è stato un lieto evento nella famiglia Palacios.

Trini Crespo pur avendo avuto numerosi problemi a causa della sua travagliata gravidanza, è riuscita a dare alla luce la piccola Milagros ma con un urgente parto cesareo. Ramon che inizialmente non si sentiva all’altezza per fare nuovamente il padre, ha esultato di gioia e felicità per la nascita della sua bambina. Purtroppo la matrigna di Antonito e Maria Luisa non è riuscita a godersi appieno la figlia, perché si è sentita di nuovo male, al tal punto che è stata costretta a rimanere a riposo. Intanto Celia avendo subito da poco un aborto spontaneo proprio per soccorrere l’amica Trini, è entrata in crisi. La moglie di Felipe sempre più depressa per non essere riuscita a diventare mamma per l’ennesima volta, non si è allontanata dalla nascitura nemmeno per un instante dando fastidio ai neo genitori.

Con il passare dei giorni, l’atteggiamento della commerciante di tinte per capelli nei confronti della piccola Milagros è diventato sempre più morboso, infatti ha iniziato ad odiare l’amica augurandole addirittura la morte.

La moglie di Felipe decisa a portare con sé la figlia di Ramon, nuovi arrivi ad Acacias 38

Purtroppo la pazzia di Celia è stata messa sempre più in evidenza, quando Trini le ha chiesto disperatamente aiuto dopo aver avuto una crisi respiratoria. Quest’ultima ha perso la vita dopo una terribile agonia a causa dell’Alvarez Hermoso, che non le ha prestato soccorso in tempo. Nel capitolo numero 958 che verrà trasmesso in Spagna martedì 26 febbraio 2019, la moglie di Felipe darà ulteriori cenni della sua pazzia, quando apprenderà che Ramon Palacios ha intenzione di raggiungere Maria Luisa e Victor nella capitale francese con la figlia Milagros.

Celia sempre più convinta di essere la madre della bambina, si introdurrà nell’appartamento del vedovo di Trini per portare con sé la piccola. Gli spoiler rivelano che dopo un salto temporale di dieci anni, non ci sarà nessuna traccia di Celia, ma è bene precisare che è stato accennato brevemente che Felipe non avrà più soddisfazioni nel suo lavoro a causa della perdita della moglie. Oltre all’uscita di scena di Celia, i telespettatori assisteranno a dei cambiamenti per via di un salto temporale di dieci anni. Oltre ai vecchi personaggi Felipe Alvarez Hermoso, Lolita, Antonito Palacios, Ursula Dicenta, Rosina Rubio, Liberto Seler, Samuel Alday, Lucia Alvarado e Telmo che continueranno a far parte del cast, si aggiungeranno i Dominguez, i Pasamar, Genoveva, e per finire Eduardo Torralba insieme al figlio Mateo.