Le avance di Silvio Berlusconi a Barbara D’Urso sono tornate d’attualità nel corso della puntata odierna di Pomeriggio 5 (25 febbraio). L’interesse del cavaliere risale al 1977, come più volte raccontato da entrambi, ma la conduttrice televisiva ha sempre respinto gli apprezzamenti dell’ex premier. Carmelita è stata nuovamente stuzzicata sull’argomento da Vittorio Sgarbi, protagonista questo pomeriggio della parte del talk show dedicata alla castità. “Tu mi hai detto che non l’hai data neanche Berlusconi” - ha affermato il vulcanico opinionista. Superato l’iniziale imbarazzo la D’Urso ha precisato che non è stata lei a divulgare la notizia del corteggiamento del leader di Forza Italia. “E’ stato lui a renderlo pubblico tempo fa quando fu ospite da me. Dissi di no perché era sposato”.

Vittorio Sgarbi provoca la conduttrice

Ospite a Pomeriggio 5 per parlare della castità della compagna (Sabrina Colle), Vittorio Sgarbi ha subito stuzzicato Barbara D’Urso. “Non facciamo l’amore perché abbiamo pensato che non fosse necessario. Dopo due anni di attività affettiva tradizionale mi ha fatto questa proposta e da quel momento qualunque mio atto non è stato più considerato tradimento. A differenza tua penso che lei abbia un temperatura sessuale molto debole”. Inoltre il critico d’arte ha affermato di intravvedere l’intimo della conduttrice che ha prontamente ribattuto. “Non le vedi le mie mutande, c’è gente che, non potendo criticarmi su altro, si deve attaccare a questo accavallamento di gambe”.

A questo punto Sgarbi ha punzecchiato Carmelita sul suo no alle avance di Silvio Berlusconi di diversi anni fa: “Prova di grande rigore morale ma può significare anche sinonimo di temperatura debole”.

Barbara D'Urso: 'Berlusconi è stato un gran signore'

Di contro la presentatrice ha ricordato che quando il cavaliere ha iniziato a corteggiarla era molto più piccola. “Anche lui era più giovane ma io non ho mai accettato la sua corte perché era sposato e io sono una ragazza seria”. Inoltre la presentatrice ha aggiunto che l’ex premier è stato un gran signore che ora si diverte a raccontare questa storia dopo quarant’anni. Sgarbi ha precisato di aver tirato in ballo la vicenda per comprendere qualcosa di più sugli approcci intimi della D’Urso.

“Non so neanche io qual è la mia temperatura sessuale. Non lo ricordo neanche più” - ha precisato la conduttrice di Pomeriggio 5.