Ieri, durante una nuova puntata di Domenica In, nel salotto di Mara Venier è stato di nuovo ospite Stefano De Martino. Durante un video messaggio dedicato al ballerino partenopeo, Alfonso Signorini ha lanciato un’indiscrezione bomba su Belen Rodriguez.

Alfonso Signorini: ‘Auguri e figli maschi e femmine’

Il direttore della rivista di cronaca rosa Chi, ieri ha voluto fare un omaggio a Stefano De Martino. Quando si parla del ballerino è impossibile non fare riferimento al matrimonio terminato con la più grande di casa Rodriguez. Signorini da sempre è molto legato a questa coppia anche se il loro matrimonio è terminato da tempo: “Stefano e Belen sono come Al Bano e Romina Power, come Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, coppie alla quale siamo tutti molto affezionati”.

Il direttore ha confessato di volere molto bene ad entrambi e li ha descritti come una coppia perfetta, complimentandosi anche per il piccolo Santiago. Secondo Signorini, Belen non sarebbe capace di mantenere i rapporti lunghi e duraturi, mentre De Martino sarebbe un uomo del Sud molto passionale e amante delle famiglie numerose. Proprio la loro diversità fornirebbe il giusto incastro all’interno della coppia.

Durante la parte finale del video, il direttore di Chi ha dichiarato: “Salute e figli maschi ma anche femmine”. Secondo alcuni telespettatori, Alfonso Signorini avrebbe voluto lanciare una bomba di Gossip su Belen Rodriguez e Stefano De Martino in quanto nessuno auguri mai dei figli maschi ad una coppia ormai scoppiata.

Ricordiamo che la più grande di casa Rodriguez lo scorso venerdì si è dovuta assentare da Sanremo Young. Nel programma condotto da Antonella Clerici la showgirl ricopre il ruolo di giurata. Belen ha spiegato che l’assenza era dovuta alla febbre, ma secondo l’indiscrezione di Signorini sarebbe un altro il motivo. Per sapere la verità sulla vicenda, non resta che attendere la conferma o la smentita dei diretti interessati.

Stefano De Martino al timone di Made in Sud

Stefano De Martino ieri, nel salotto di Domenica In si è detto felice per la nuova esperienza che lo vede protagonista. Il ballerino dal 4 marzo sarà al timone di Made in Sud: “Sono felice che si vede la mia emozione”. Stefano da quando era un semplice allievo della scuola di Amici ne ha fatta di strada e ieri, lo ha dimostrato cogliendo di sorpresa anche la stessa Mara Venier.

La scelta di De Martino è stata accolta con molto entusiasmo non solo dal fan, ma anche dal direttore di Rai2 Carlo Freccero.