Annuncio

Annuncio

Le trame della soap opera spagnola “Una Vita” sono sempre caratterizzate da intrighi, passioni, ma soprattutto non mancano mai i colpi di scena. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, ci svelano che Samuel Alday (Juan Gareda) dopo aver salvato la vita al fratello Diego (Ruben De Eguia) donandogli il suo sangue, nasconderà una dolorosa verità alla moglie Blanca Dicenta (Elena Gonzalez). La primogenita di Ursula non saprà di avere la stessa malattia che stava per condurre alla morte il cognato. Proprio per questo sconvolgente segreto, i due figliastri dell’ex educatrice della defunta Cayetana entreranno nuovamente in conflitto. In particolare Samuel rifiuterà su richiesta di Diego, di mettere al corrente l’amata sul grave stato di salute.

Annuncio

Una Vita: Samuel scopre che la moglie è malata, Blanca si confida con Leonor

Come vi abbiamo già raccontato negli articoli precedenti, nelle prossime puntate italiane Olga perderà la vita per mano della madre Ursula, dopo aver tentato di uccidere la sorella Blanca. Dopo il decesso della secondogenita della Dicenta, Samuel cambierà il suo atteggiamento in peggio, dato che non appena verrà a conoscenza dal dottor Quilles che Blanca ha la stessa malattia che ha avuto suo fratello Diego, ovvero l’intossicazione dal mercurio, preferirà mantenere il silenzio. Il figlio maggiore di Jaime deciderà di non avvisare la moglie, quando il medico gli dirà che è stata contagiata per via sessuale. Samuel intuirà che la sua amata ha avuto dei rapporti intimi con il fratello, ma al momento continuerà a credere di essere il padre della creatura che aspetta Blanca.

Annuncio

I migliori video del giorno

Quest’ultima non sapendo di avere lo stesso male mortale che aveva il cognato, inizierà ad assumere delle medicine con la convinzione che siano specifiche per la sua gravidanza. Successivamente la primogenita di Ursula dopo aver notato lo strano comportamento del marito, chiederà all’amica Leonor di scoprire cosa contiene il flacone che le ha somministrato il dottore.

Diego mette alle strette il fratello, l’inganno del primogenito di Jaime

Intanto Diego su consiglio di Liberto si recherà nell’ospedale in cui è stato ricoverato il fratello a seguito dell’aggressione di Olga, e rimarrà sconvolto. Il figliastro minore della Dicenta riceverà la ricetta medica di Blanca, e scoprirà che ha contratto la sua stessa malattia.

Annuncio

Diego dopo essersi sfogato con Felipe, dicendogli che sua cognata potrebbe essere stata infettata da lui, metterà alle strette Samuel, chiedendogli delle delucidazioni sullo stato di salute di sua moglie. Il secondogenito di Jaime non appena suo fratello gli confermerà che Blanca è malata, gli ordinerà di informarla: in tale circostanza Samuel perderà le staffe, e farà credere al parente di non essere riuscito ad aprire la cassaforte del padre. Diego non crederà alle parole del fratello, e non si sbaglierà affatto, poiché lo stesso ha distrutto la lettera scritta dal padre su ordine di Ursula per salvare Blanca dalle grinfie della sorella.