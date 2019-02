Annuncio

Annuncio

La soap opera spagnola “Una vita”, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua a lasciare con il fiato sospeso i telespettatori. Sono in arrivo delle grandi novità, nelle puntate che andranno in onda sulla rete La 1 TVE tra pochi giorni. Sul web è stato svelato che, a partire dal 1 marzo 2019, nelle vicende ambientate ad Acacias 38 ci sarà un salto temporale di dieci anni. Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti, di recente Ramon Palacios, in preda ad un momento di disperazione totale sia per aver perso la moglie e per l’atteggiamento morboso di Celia nei confronti della sua bambina, ha sparato a Felipe. Il padre di Antonito verrà arrestato, molto probabilmente proprio per la terribile azione compiuta.

Annuncio

Leonor Hildago, invece, se ne andrà dal suo paese, ma, a quanto pare, questa volta si allontanerà dai suoi familiari in modo definitivo, per iniziare una nuova vita altrove al fianco della nuova fiamma Inigo Cervera.

Una Vita: la morte di Celia, l’arresto del padre di Antonito

Le anticipazioni delle puntate che vedrà il pubblico iberico la settimana prossima, ci dicono che ci sarà un cambiamento radicale, dato che le vicende non saranno più ambientate nel 1903, ma nel 1913. Purtroppo dopo l’uscita di scena di Trini Crespo, che è deceduta di recente a causa di una crisi respiratoria, dopo essere diventata mamma della piccola Milagros da qualche giorno, un altro personaggio femminile lascerà la telenovela.

Annuncio

I migliori video del giorno

Si tratta di Celia, dato negli spoiler svelati sul sito “Culture en Serie”, si apprende che Felipe Alvarez Hermoso sarà distrutto per la perdita della moglie. L’avvocato, proprio a causa dell’improvviso lutto, avrà dei problemi con la sua carriera professionale. Antonito Palacios, dopo l’arresto del padre Ramon, che sarà costretto a rimanere in prigione per parecchi anni, finalmente metterà la testa a posto.

Rosina e Liberto si fingono domestici, Leonor e Inigo lasciano Acacias 38

Il fratello di Maria Luisa aprirà una latteria con la moglie Lolita. Rosina Rubio, a causa di alcuni problemi legati al giacimento d’oro che gestiva in società con il padre di Antonito, fingerà di essere la domestica di Casilda, coinvolgendo nella farsa anche il marito Liberto Seler.

Annuncio

La perfida Ursula Dicenta diventerà la governante del figlio di Eduardo e Lucia Alvarado, chiamato Mateo Torralba. Samuel Alday, invece, dopo aver rimesso piede ad Acacias 38 in compagnia della nuova fidanzata Genoveva, riassumerà al suo servizio Carmen. Fabiana e Servante cambieranno totalmente mestiere, diventando i proprietari di una locanda. Per quanto riguarda Leonor, invece, lascerà Acacias 38 nella puntata spagnola in programmazione il 27 febbraio, insieme all’uomo che è riuscito a farle superare il lutto del defunto marito Pablo Blasco, ovvero con il cioccolatiere Inigo Cervera.