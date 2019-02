Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate spagnole dal 25 febbraio al 1 marzo, rivelano che Alvaro e Antolina si alleeranno contro di Elsa, mentre le condizioni di salute di Julieta peggioreranno a vista d'occhio.

Il Segreto: il piano di Alvaro e Antolina

Dagli spoiler de Il Segreto, si apprende che Saul minaccerà di morte Pedro Molero, il figlio di Eustaquio Molero. Antolina, intanto, organizzerà un piano per far allontanare Elsa da Puente Viejo. L'ex ancella, infatti, convincerà il medico a fare la corte alla Laguna. Fernando, invece, non potrà fare a meno di notare il cambio di comportamento della matrona nei confronti del cubano.

Annuncio

Matias, nel frattempo, soccorrerà Isaac, coinvolto in un brutto infortunio sul lavoro, tanto da trasportarlo al dispensario. Qui sarà curato amorevolmente da Elsa, in attesa dell'arrivo del medico condotto. In questo frangente, la Laguna riceverà una telefonata misteriosa. Successivamente Consuelo convincerà Saul a lasciar perdere i dissapori con Pedro, mentre apprenderà il motivo della depressione di sua nipote. Alvaro, intanto, darà ad Elsa una spazzola dopo essersi messo d'accordo con la diabolica biondina. Infine Roberto e Maria progetteranno la fuga verso Cuba all'oscuro di Donna Francisca e Raimundo.

Il Segreto, trame spagnole: Alvaro chiede la mano di Elsa

Le trame iberiche de Il Segreto rivelano che Severo e il sindaco diranno a Pedro una bugia per ritrovare Eustaquio.

Annuncio

I migliori video del giorno

Consuelo, nel frattempo, sarà sempre più in pensiero per Julieta, mentre la matrona assumerà un atteggiamento remissivo nei confronti di Roberto, in quanto crede che Maria abbia deciso di rimanere alla Villa insieme a lei ed ai bambini.

Elsa, invece, confesserà a Consuelo che qualcuno ha deciso di acquistare la casa di sua proprietà, se Alvaro non le consigliasse di non accettare la proposta. In questa occasione, il medico proporrà ad Elsa di diventare sua moglie, tanto che quest'ultima rivelerà di sentire qualcosa per lui. Alla Villa, Maria sarà sicura di fuggire a Cuba insieme a Roberto, mentre la matrona sarà decisa ad eliminare Fernando, tanto da chiedere l'aiuto di Mauricio. Severo e Carmelo, intanto, scopriranno che i cadaveri di Eustaquio e Lamberto Molero sono stati rinvenuti dalle autorità.

Annuncio

Per tale ragione Carmelo si mostrerà molto preoccupato dinnanzi alla moglie. Dall'altro canto, Elsa non risponderà subito di sì alla proposta di matrimonio di Alvaro, mentre Maria aspetterà l'arrivo del cubano, sebbene invano.