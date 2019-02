Annuncio

Annuncio

Uomini e Donne - speciale La scelta - DIRETTA

Questa sera, a partire dalle 21.30 sarà trasmessa la seconda puntata dello speciale Uomini e Donne, con la scelta di Lorenzo Riccardi. Come riportato dal sito ufficiale del programma di Maria De Filippi, possiamo già conoscere alcune anticipazioni su quello che ci aspetterà nel prime time. Nel castello, per i festeggiamenti del tronista saranno presenti molte ex-coppie del dating show come Andrea e Arianna, Aldo e Alessia, Camilla e Riccardo, Eugenio e Francesca. Ad avere un confronto con il milanese ritornerà la dama torinese Gemma Galgani. Parteciperanno anche Giulia De Lellis, Valeria Marini, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Gli ultimi rumors rivelano che la scelta sia Claudia Dionigi ma alcuni indizi social sembrano dire altro.

Annuncio

Lorenzo Riccardi è arrivato al round finale con le corteggiatrici Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. Il tronista dovrà affrontare per primo la non scelta, e poi invitare la futura fidanzata al castello per i festeggiamenti. Accetterà? Si presenterà alla festa con amici e parenti della coppia? Per saperlo bisogna seguire il programma in diretta tv su canale 5, in streaming oppure qui su Blasting News.