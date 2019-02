Annuncio

Sono state rese note le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca più famosa della televisione italiana, "Tempesta d'amore". Le trame riportate qui di seguito si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 3 al 9 marzo, su Rete 4 dalle 19:50 circa.

Alla ricerca di Alicia

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" segnalano che Christoph scaricherà su Tobias tutta la rabbia che ha dentro, ovviamente dopo aver perso Alicia. Michael rifiuterà Xenia e quest'ultima deciderà di vendicarsi di lui elaborando un piano per allontanarlo definitivamente da Natascha. Poco dopo però dovrà interrompere le sue macchinazioni contro Michael per aiutare Viktor, che non sarà ancora riuscito a trovare Alicia.

Valentina cercherà di aiutare Joshua ad ambientarsi a Bichlheim, al contrario di Werner che farà di tutto per sbarazzarsi del giovane il più in fretta possibile. Tornata al Furstenhof, Xenia provocherà Christoph e l'uomo le confesserà di essersi pentito amaramente di come si è comportato con Alicia e suo figlio. Valentina e Robert si arrabbieranno moltissimo con Werner, quando scopriranno i suoi piani per mandare via Joshua da Bichlheim. Romy, non essendo a conoscenza della gravidanza di Jessica, sarà sempre più gelosa delle attenzioni che Paul avrà nei confronti della giovane. Marlene e Konstantin faranno ritorno al Furstenhof per il compleanno di Werner.

Il compleanno di Werner

Dopo aver litigato con Valentina e Robert, Werner si convincerà di non essere amato dalla sua famiglia e lascerà il Furstenhof senza cellulare per vagare nei boschi.

La sua assenza, ovviamente, sarà immediatamente notata da Robert ed Eva, che cercheranno in tutti i modi di rintracciarlo senza però riuscirci. Marlene e Fabien convinceranno Natascha e Michael a seguire una terapia di coppia per salvare il loro matrimonio. Werner vagherà per i boschi per ore, fin quando non noterà qualcosa di strano fra gli alberi. Joshua accetterà di riparare un mobile dei Sonnbichler, senza sapere cosa lo aspetta all'interno di esso. Werner farà ritorno al Furstenhof e festeggerà il suo compleanno insieme ai suoi figli in una bellissima festa organizzata per l'occasione. Jessica si renderà conto che qualcuno ha rubato i soldi che aveva nascosto e sarà presa dal panico. Dopo essersi ripresa, la giovane deciderà di andare alla ricerca dei soldi nel bosco ma si imbatterà in qualcosa di molto strano quando giungerà nei pressi di una baita molto isolata.