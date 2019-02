Annuncio

La registrazione della scelta di Luigi Mastroianni a Uomini e donne è stata effettuata ieri 26 febbraio nel romantico castello medievale che ha già ospitato le puntate dedicate a Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. L'ex corteggiatore di Sara Affi Fella doveva prendere la sua decisione tra Valentina Galli e Irene Capuano, le due ragazze che maggiormente avevano attirato la sua attenzione nel percorso televisivo durato circa quattro mesi. La prima è entrata in scena di recente, ma in poche settimane è riuscita a conquistare il tronista, che molte volte ha ammesso di sentirsi a proprio agio in sua compagnia. Irene, invece, ha avuto la possibilità di frequentare a lungo il ragazzo anche se il rapporto con lui è stato spesso caratterizzato da screzi e incomprensioni.

Eppure, nonostante spesso Mastroianni abbia pesantemente criticato la giovane corteggiatrice romana, sembra che la scelta sia stata fatta proprio in suo favore.

Uomini e donne anticipazioni: la scelta di Luigi sarebbe Irene

Le anticipazioni di Uomini e donne rese note da Il Vicolo delle News rivelano che Luigi Mastroianni avrebbe scelto Irene Capuano. Sebbene la certezza di questo epilogo possa essere data solo al termine della puntata serale di venerdì 1 marzo, il portale si dice sicuro che ad avere la peggio sia stata Valentina Galli. Dopo la brutta sorpresa di Teresa Langella con Andrea Dal Corso è inevitabile chiedersi quale sia stata la risposta della giovane romana. Nonostante i litigi, evidenti soprattutto nelle ultime puntate trasmesse su Canale 5, Irene avrebbe accettato la proposta del suo tronista e avrebbe risposto 'sì' in occasione della festa di fidanzamento al castello.

Sarebbe questa la migliore conclusione per le tre puntate serali dedicate alle scelte dei giovani protagonisti di Uomini e donne. Proprio per suggellare tale lieto fine, nella romantica festa sarebbero stati presenti anche i recenti protagonisti Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, insieme alla neo-fidanzata Claudia Dionigi.

Positiva anche la scelta di Ivan Gonzalez

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne, il lieto fine sarebbe arrivato anche per l'altro tronista Ivan Gonzalez. Con un giorno in anticipo rispetto al collega Luigi Mastroianni, anche lo spagnolo avrebbe preso la sua decisione tra le due corteggiatrici portate in villa per il weekend. Si trattava di Sonia Pattarino e Natalia Paragoni, nonostante di recente quest'ultima pare abbia deciso di andare in esterna con il nuovo arrivato Andrea Zelletta.

Anche in questo caso è stato Il Vicolo delle News a fornire per primo l'esito della scelta di Gonzalez avvenuta a favore della bella Sonia. Sebbene in varie occasioni Gonzalez abbia palesato il suo forte interesse per Natalia, è possibile che i dubbi su quest'ultima lo abbiano convinto a non scegliere lei, che con tutta probabilità potrebbe presenziare molto presto in televisione alla corte di Andrea. La risposta di Sonia, proprio come accaduto per Irene, sarebbe stata un 'sì'.