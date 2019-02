Annuncio

Ieri è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, dove i tronisti in carica, Andrea Zelletta e Angela Nasti, hanno provveduto a dare il loro benvenuto ad una nuova collega, Giulia Cavaglia. La giovane, infatti, dopo non essere stata scelta da Lorenzo Riccardi, ha ricevuto in dono dalla redazione dello show, la possibilità di trovare l'amore dalla postazione più ambita, la famosa poltrona rossa dei tronisti.

Angela cerca Luca

Nel dettaglio, vi segnaliamo che domenica 24 febbraio è avvenuta una nuova registrazione di Uomini e donne dove la neo tronista Angela Nasti ha stupito tutti mandando a chiamare, tramite la redazione, l'ex tentatore di Temptation Island nonché ex corteggiatore di Teresa Langella e uno dei migliori amici di Ignazio Moser, Luca Daffrè.

Ieri il giovane si è presentato alla registrazione anche se ha rivelato di essere intervenuto nella trasmissione solamente perché è stato invitato dalla redazione e non perché avesse un interesse specifico nei confronti della tronista. Nonostante tutto, Daffrè è rimasto per corteggiare Angela. Quest'ultima, nel frattempo, è uscita in settimana con tre suoi corteggiatori, Davide, Manuel e Luca. Il primo ha regalato in esterna alla tronista tantissime rose, organizzandole una romantica esterna, il secondo è andato a prendere Angela a casa sua con il motorino tipico dei fattorini della pizza e l'ha portata a fare un giro. Il terzo, infine, è andata a prenderla alla stazione, senza riuscire, a differenza dei primi due, a farla stare veramente bene in sua compagnia.

La nuova tronista

Subito dopo il trono di Angela, si è parlato di quello di Andrea Zelletta: il tronista ha baciato Federica, scatenando le veementi reazioni di tutte le altre sue corteggiatrici. In particolar modo ad arrabbiarsi parecchio sono state Paula e Klaudia che, alla fine, sono state eliminate dal tronista. Alla registrazione di ieri hanno partecipato in qualità di ospiti Lorenzo Riccardi, la sua scelta Claudia Dionigi e la sua 'non scelta', Giulia Cavaglia. Se i primi sono intervenuti in trasmissione per rivelare ai loro fan che la loro relazione procede a gonfie vele e che sono molto felici insieme, la corteggiatrice torinese ha partecipato per ringraziare Maria De Filippi e la redazione per tutto quello che hanno fatto per lei durante il suo percorso a Uomini e Donne.

Proprio in questa circostanza, Maria De Filippi ha proposto a Giulia di diventare la prossima tronista del people show.