Annuncio

Annuncio

Nella nuova puntata di ''Uomini e donne'' registrata ieri 7 gennaio 2019 i due protagonisti sono stati Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Quest'ultimi infatti hanno dovuto confrontarsi in maniera anche accesa con le loro corteggiatrici: tuttavia, in attesa che Ivan e Luigi arrivino ad una scelta definitiva, Lorenzo e Teresa stanno già registrando le loro scelte all'interno della villa che andranno in onda a partire dal 15 febbraio nelle puntate speciali serali di ''Uomini e Donne''. Vediamo nel proseguo dell'articolo tutti i dettagli della nuova registrazione del trono classico di ieri.

Uomini e Donne anticipazioni: la corteggiatrice Giorgia si elimina

Come anticipato nel paragrafo sovrastante dell'articolo, Luigi ha visto autoeliminarsi la sua corteggiatrice Giorgia.

Annuncio

Infatti, la padrona di casa Maria De Filippi durante la registrazione della puntata di ieri 7 gennaio 2019 di ''U&D'', ha mostrato al tronista Luigi Mastroianni un filmato registrato da Giorgia nel quale diceva che lei è rimasta molto delusa dalle parole importanti usate da Luigi, per poi però essere delusa da quest'ultimo durante il loro percorso di conoscenza. Proprio per questo motivo Giorgia ha comunicato al Mastroianni la sua decisione di eliminarsi dal programma.

Una volta finito il filmato Luigi è stato attaccato dagli opinionisti Gianni e Tina, dicendogli che tutti i tronisti quando si siedono sul trono dicono sempre di cercare ragazze pure e che non usano i social, ma poi alla fine scelgono sempre quelle facendo così scappare via ragazze come Giorgia. A questo punto la scelta di Luigi si avvicina, visto che quest'ultimo è rimasto ormai con due corteggiatrici: Valentina ed Irene.

Annuncio

Chi sceglierà?

Trono classico nuova registrazione: Sonia si elimina dopo che Ivan dedica tante attenzioni a Natalia

Anche le cose per il tronista spagnolo non vanno benissimo, visto che la sua corteggiatrice Sonia dopo aver visto l'esterna con Natalia ha voluto eliminarsi uscendo dallo studio. Il tronista Ivan infatti, dopo aver fatto un'esterna con Sonia successivamente è andato a cercare Natalia in hotel, ma nonostante il regalo di Ivan per lei (un peluche) la corteggiatrice Natalia non ha cambiato idea dicendo che voler continuare a conoscere solamente il nuovo tronista Andrea. Come andrà a finire questa vicenda per il tronista Ivan Gonzalez? Sonia ritornerà da lui nelle prossime registrazioni?