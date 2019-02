Annuncio

Imperdibili le anticipazioni di Un posto al sole dall'11 al 15 febbraio. Elena non sembra riprendersi e la gravidanza pare più difficile del previsto. Valerio non si accorgerà della preoccupazione della fidanzata, concentrato sull'inaspettato arrivo a Napoli della sua ex moglie. Lo stress e la delusione giocheranno a sfavore della Giordano, che si sentirà soltanto un peso per Valerio. Non andrà nemmeno bene a Franco Boschi, preoccupato per le ritorsioni di Prisco alla sua palestra di boxe, riaperta da poco. Attenzione anche ad Alberto Palladini: nonostante sia uscito di prigione grazie alla confessione di Vera e all'appoggio del Viscardi, tramerà una terribile vedetta ai danni dell'amico di sempre. Infine Adele si farà coraggio e dirà tutta la verità sugli abusi subiti da Manlio.

Un Posto al Sole, trame puntate dall'11 al 15 febbraio: Elena disperata

Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 la prossima settimana, Elena vedrà la sua vita andare in pezzi dopo l'arrivo di Simona a Napoli, decisa a riprendersi l'affetto di Vera e l'amore dell'ex marito. Valerio però sorprenderà la Giordano con una richiesta che le farà cambiare totalmente opinione. Tuttavia, resteranno i problemi legati alla difficile gravidanza. Nel frattempo Prisco esce di prigione in seguito al malore che l'ha colpito e la prima cosa alla quale penserà sarà a come vendicarsi di Franco Boschi, responsabile della sua detenzione. Chi tramerà alle spalle di qualcuno (e in questo caso di un amico) sarà anche Alberto Palladini, deciso a mettere fuori gioco Valerio Viscardi.

L'amicizia tra Alex e Anita sarà sempre più salda: la ragazza, che sta facendo il doppio gioco sia con Vittorio che con la sua ex fidanzata, chiederà proprio ad Anita come fare a conquistare il giovane Del Bue, del quale è segretamente innamorata.

Upas: Adele confessa gli abusi subiti dal marito

Intanto Adele non ce la farà a sopportare l'ennesima violenza di Manlio e inizierà a prendere in considerazione la possibilità di dire tutto a Giulia. Alberto cerca di ostacolare la relazione tra Elena e Valerio, non contento di sabotare anche il lavoro dell'amico ai cantieri.San Valentino è l'occasione giusta per confessare a Vittorio cosa prova per lui: Alex è decisa. Inaspettatamente, sarà proprio il ragazzo ad invitarla a cena.

Alex non starà nella pelle dalla gioia, ma l'appuntamento non andrà come previsto. Le anticipazioni di Un Posto al Sole delle puntate dal 10 al 15 febbraio si chiudono con la coraggiosa Adele, che rivelerà tutta la verità sugli abusi a Susanna.