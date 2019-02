Annuncio

Qualche settimana fa la ABC, con grande stupore dei fan della serie, ha comunicato che la quindicesima stagione di Grey's Anatomy si sarebbe arricchita di ben tre episodi. Con un totale di 25 puntate la stagione in corso è ufficialmente diventa la seconda per numero di episodi dal 2007. Da quel momento molte sono state le teorie elaborate dai fan volte a giustificare la decisione del network, non ultima quella relativa ad un'imminente conclusione della serie. A smentire ufficialmente questa teoria è arrivato, giovedì sera, un comunicato della presidente della ABC, Karey Burke, che ha confermato la sedicesima stagione del Medical-Drama. Come se non bastasse, ha inoltre avanzato l'ipotesi che la prossima stagione potrebbe non essere l'ultima.

Ecco le sue parole: "Grey's Anatomy tornerà il prossimo anno con la stagione numero 16 e sono abbastanza sicura che non sarà l'ultima. Il network è entusiasta dei risultati di Grey’s Anatomy. Sono stata sul set proprio questa settimana e abbiamo già iniziato a discutere di un eventuale prolungamento del telefilm."

L'episodio dedicato ad Amelia introdurrà la quarta sorella di Derek Shepherd

Certa del rinnovo e alle prese con una delle stagioni più ricche di episodi, la showrunner Krista Vernoff ha dunque posto le basi per le puntate aggiuntive. Il primo personaggio a beneficiare di questo prolungamento di stagione è stato quello di Amelia Shepherd. E' stato infatti confermato che un intero episodio sarà dedicato al talentuoso neurochirurgo.

Proprio in queste ore il sito web TvLine ha rilasciato ulteriori dettagli circa questo speciale episodio. La novità assoluta è l'introduzione di un nuovo personaggio che nel corso delle stagioni è stato più volte menzionato ma che non è mai apparso sullo schermo: la quarta sorella del compianto Derek Shepherd .

Ecco il comunicato ufficiale: "L'episodio Amelia-centrico intrudurrà, finalmente, la quarta sorella di Derek Shepherd: Kathleen. Un portavoce della ABC ha confermato che il casting per il ruolo è attualmente in corso. Nonostante i dettagli relativi alla storyline che interesserà questo nuovo personaggio siano ancora top-secret è stato reso noto che anche Kathleen, come gli altri suoi fratelli, è un medico, più precisamente la sua specializzazione è la psichiatria.

"Nessun ritorno è invece previsto per le altre due sorelle di Derek. Liz Shepherd e Nancy Shepherd non figurano infatti nella lista dei personaggi che prenderanno parte a questo episodio. Non ci rimane che attendere la messa in onda per scoprire in che modo questo nuovo ingresso sconvolgerà la vita di Amelia.