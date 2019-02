Annuncio

Alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 3 nonostante la fine del reality continuato a regalare ancora emozioni ai propri fan. Stiamo parlando del modello Stefano Sala che dopo la turbolenta storia vissuta all'interno della casa più spiata di Italia con Benedetta Mazza (che ha portato addirittura quest'ultimo a chiudere la sua relazione con la fidanzata Dasha Dereviankina) le cose ad oggi sono cambiate nuovamente in modo clamoroso. Infatti il modello italiano durante un evento organizzato per il Festival di Sanremo 2019, in cui erano presenti svariati ospiti dei Reality Show, si è fatto prendere dalla passione con Martina Hamdy (anche lei ex concorrente del GF Vip). Vediamo nel proseguo dell'articolo tutti i dettagli al riguardo questo sorprendente scoop.

Stefano Sala e Martina Hamdy si baciano durante il party organizzato per il Festival di Sanremo 2019

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, nessuno si sarebbe aspettato questo scoop clamoroso. Infatti dopo che il modello ha deciso di chiudere con la sua fidanzata Dasha per essersi avvicinato troppo alla bella Benedetta Mazza durante il reality del Grande Fratello Vip 3, tutti i siti di cronaca rosa e programmi televisivi davano per scontato una possibile relazione tra il modello italiano e Benedetta. Tuttavia così non è stato, visto che nelle ultime ore un video fatto circolare dal blog di ''Isa&Chia'' ha mostrato Stefano e Martina insieme durante il party in atteggiamenti che vanno oltre all'amicizia.

Infatti come possiamo vedere nel paragrafo in questione nel video ci sono Stefano e Martina che ballano insieme, ma ad un certo punto il modello si avvicina al volto di Martina baciandola, per poi successivamente ritornare a ballare con lei. Questo gesto all'interno del video si ripete per ben due volte: ma come mai Stefano ha perso la testa improvvisamente per Martina Hamdy? Naturalmente finché non avremmo spiegazioni da i due diretti interessati non potremmo svelarvi di più.

I fan di Stefano Sala sono rimasti increduli alla visione del video

Sui social network ovviamente il video è circolato in maniere fulminea, addirittura alcuni utenti in possesso del video hanno scritto: ''La tagghiamo Benedetta?''.

Come l'avrà presa la Mazza davanti a questo atteggiamento di Sala? Sicuramente non bene, ma visto che prima doveva ''combattere con Dasha'' per entrare nel cuore di Stefano non dovrebbe cambiare molto per lei ora.