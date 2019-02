Annuncio

Chiara Ferragni alla notte degli Oscar a Los Angeles si è presentata con dei sandali da 700 euro, sfoggiati al Vanity Fair party. Tra un selfie e l'altro con i personaggi famosi, come quello con Marilyn Manson, si è dimostrata un'ottima imprenditrice, anche quando ci si dovrebbe solo divertire.

Chiara Ferragni, quasi un sold out per i suoi sandali

Il successo della giovane cremonese è stato oggetto di studio anche per la Business School dell'università di Harvard, mentre il Financial Times l'ha messa al settimo posto nella classifica delle donne più importanti nel mondo della moda, prima ancora di Rihanna. La Ferragni, la notte degli Oscar, indossava un vestito rosso fuoco di Giambattisti Valli e un paio di sandali della sua collezione (la Chiara Ferragni Collection).

Nello specifico, si tratta di un paio di sandali neri, con tre bande di cristallo, una suola glitterata e infine un tacco a spillo notevole. Un'edizione che Chiara ha voluto far produrre in edizione limitata, postando poi la pubblicità degli stessi sul suo profilo Instagram. I sandali sono andati a ruba in pochissimo tempo, ne sono rimasti solo pochissimi numeri. Il prezzo al pubblico è stato fissato in 690 euro, pubblicizzati grazie al suo profilo Instagram, che conta milioni di followers. L'imprenditrice digitale ha dunque ancora una volta colpito nel segno e dimostrato a molti, anche del settore, come si vende.

Chiara, infatti, ha già dimostrato di saperci fare: da poco si è conlcusa a Milano la masterclass Ferragni, organizzata al Teatro Vetra.

Un'esperienza nell'universo dell'influencer per scoprire i segreti del make-up e della bellezza. Il ticket d'ingresso costava dai 350 euro fino ai 650 euro a persona, ma il teatro ha registrato il tutto esaurito. Inutile dire che ci sono state moltissime polemiche per via del costo del biglietto, ma la risposta è scontata: nessuno è obbligato a partecipare e soprattutto che qualsivoglia corso formativo con un professionista ha il suo costo.

La Ferragni rifiutata all'ospedale di Padova

La Ferragni, inoltre, aveva anche organizzato un incontro solidale nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Padova. Consigli su come truccarsi per alleviare la degenza ai malati, ma il nosocomio padovano ha bloccato tutto.

"Non c'è mai stato nessun via libera all'evento con la Ferragni" dichiarano i responsabili dell'Azienda ospedaliera padovana, "la nostra prima missione è la cura dei pazienti". I dirigenti dell'ospedale hanno poi lamentato che l'iniziativa non ha coinvolto tutti i responsabili e che dunque la sua presenza dell'influencer non poteva essere accordata.

In realtà la Ferragni si è poi recata presso l'ospedale, come si evince dalle stories Instagram che ha successivamente pubblicato la ragazza. Tuttavia, si sarebbe trattato di un incontro con dei giovani ex- pazienti.