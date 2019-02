Annuncio

Dopo l'aggressione a Franco Boschi, i telespettatori di Un posto al sole dovranno assistere ad un altro colpo di scena al cardiopalma. La protagonista stavolta sarà Adele che verrà picchiata brutalmente e si ritroverà tra la vita e la morte. Ecco le anticipazioni delle prossime settimane di marzo.

Anticipazioni di Un posto al sole: marzo 2019

Nelle puntate di Un posto al sole delle prossime settimane, vedremo che Adele crederà che il marito sia cambiato per cui penserà di concedergli una nuova chance. Giulia, però, cercherà in ogni modo di scoraggiare l'amica sopratutto quando quest'ultima penserà di tornare a casa Picardi. Alla fine, però, grazie alla insistenze continue del marito, l'architetto tornerà a casa dove purtroppo accadrà il peggio.

Una volta rientrata nella sua dimora, infatti, la povera Adele avrà una nuova tremenda discussione con Manlio e stavolta andrà peggio del solito. La violenza dell'ex militare sarà tremenda tanto che la mamma di Susanna si ritroverà in fin di vita piena di lividi e sangue in tutto il corpo.

Il corpo martoriato di Adele sarà rivenuto da Susanna e Nico che chiameranno subito i soccorsi. Manlio, intanto, credendo di aver assassinato la sua consorte, se ne andrà in giro per la città totalmente fuori controllo e con una pistola tra le mani. Qualcun'altro si ritroverà in pericolo?

E intanto nella puntata di oggi

Nella puntata di oggi di Un posto al sole, invece, vedremo che Franco, dopo il colloquio con Ciro, sarà convinto di essere stato pestato da sicari inviati da Prisco.

L'uomo, quindi, sarà fortemente preoccupato sia per Angela che per la piccola Bianca. Il suo angelo custode Ciro, però, si offrirà di dargli una mano cercando di trovare le prove necessarie per mandare il losco usuraio nuovamente in galera. Stasera rivedremo anche il simpatico Otello che tornerà da Indica con una notizia che sia il Saviani che la moglie non si aspettavano per niente.

Infine vedremo che Marina sarà triste per Elena e per aver perso il suo nipotino per cui mediterà un piano per allontanare la donna da Valerio. L'imprenditrice, quindi, spronerà Elena a lasciare Napoli per un periodo in modo tale da poter riprendere in mano la sua vita. Vi anticipiamo che la Giordano accoglierà la richiesta della madre e andrà via dalla città.

Ricordiamo che l'attrice che interpreta Elena ha lasciato il set per la maternità. Qualche giorno fa è anche diventata mamma della piccola Matilde per cui il suo ritorno nella soap ci sarà tra qualche mese.