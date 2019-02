Annuncio

Dopo il mancato lieto fine di qualche giorno fa, Teresa Langella potrebbe presto ritrovarsi faccia a faccia sia con Andrea Dal Corso che con Antonio Moriconi; questo almeno è quello che sostiene il sito 'Vicolo delle News' nelle ultime ore. Stando all'indiscrezione che ha riportato questo famoso blog, giovedì 21 febbraio dovrebbe essere registrata una puntata speciale di Uomini e donne, nel corso della quale Maria De Filippi ospiterà tutti e tre i protagonisti della scelta, andata in onda qualche giorno fa su Canale 5, per un attesissimo confronto.

Teresa potrebbe rivedere Andrea dopo il 'no'

La scelta di Teresa Langella non smette di far discutere: anche se lo speciale è andato in onda il 15 febbraio, sono ancora tantissime le notizie che circolano sui tre protagonisti della serata.

L'ultimo gossip che è trapelato sulla tronista e i due corteggiatori lo ha lanciato il sito 'Vicolo delle News' alcune ore fa. Pare, infatti, che domani sarà registrata una puntata speciale del programma, interamente dedicata al mancato lieto fine della napoletana.

Stando a quello che racconta il blog che per primo ha anticipato come sarebbe andato a finire il percorso della ragazza nella villa prima, e nel Castello poi, domani 21 febbraio dovrebbe essere registrato l'attesissimo confronto tra lei, Antonio e Andrea.

A rendere ancora più credibile questa ipotesi, il fatto che nessuno dei tre è ancora tornato attivo sui social network, fatta eccezione per un breve messaggio che Andrew ha scritto su Instagram per chiedere un incontro a Teresa.

Che siano tutti in attesa della nuova registrazione del Trono Classico per spiegare ognuno le proprie ragioni?

I fan attendono il confronto dopo il 'no' di Andrea Dal Corso

Se l'indiscrezione che ha fornito il 'Vicolo delle News' fosse vera, lo scopriremo soltanto domani, quando sul web inizieranno a trapelare le anticipazioni sulla registrazione che dovrebbe esserci domani.

Nell'attesa di sapere cosa si diranno Teresa, Andrea e Antonio negli studi dove si sono conosciuti qualche mese fa, riportiamo un'altra interessante notizia sui due corteggiatori della Langella.

Nel frattempo i fan del programma di Maria De Filippi si dicono certi che almeno uno tra Andrea e Antonio avrà la possibilità di diventare tronista, affiancando le new entry Angela Nasti e Andrea Zelletta nel 'Classico'.

Non ci resta che attendere per scoprirlo.