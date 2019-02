Annuncio

L'avventura a Uomini e donne di Teresa Langella e Andrea Dal Corso, è davvero finita venerdì 15 febbraio? Dopo il rifiuto del corteggiatore di fidanzarsi con la napoletana, sembrava essere calato il sipario sul loro rapporto: poche ore fa, però, una pagina Instagram che si occupa di Gossip ha lanciato una notizia che farà sicuramente piacere ai fan dei due protagonisti della trasmissione. L'indiscrezione che sta impazzando in rete ultimamente, fa sapere che presto l'ex tronista e il veneto potrebbero ritrovarsi faccia a faccia durante una registrazione settimanale del trono classico.

Andrea e Teresa: il confronto avverrà negli studi di Uomini e Donne?

Il "no" di Andrea Dal Corso a Teresa Langella continua a far discutere: nonostante siano passati un bel po' di giorni dalla messa in onda su Canale 5 della scelta della napoletana, sono ancora in tanti a puntare il dito contro il ragazzo per aver rifiutato la tronista davanti a milioni di spettatori.

L'unico messaggio che il veneto ha scritto sui social network dopo il serale di Uomini e Donne del 15 febbraio, è un invito alla giovane di incontrarsi e chiarire faccia a faccia la situazione che, per regolamento, non hanno potuto approfondire qualche sera fa.

Su Instagram, il corteggiatore ha spiegato perfettamente che le regole del programma gli hanno impedito di parlare con Teresa sia prima che dopo la festa di fidanzamento: l'unica concessione che gli è stata fatta dagli addetti ai lavori, è quella di comunicare al padre di lei le motivazioni che l'hanno spinto a dire no.

Nonostante la tronista si sia detta convinta nel non voler più vedere Andrea, si vocifera che questo tanto atteso confronto possa avvenire a breve per volere di Maria De Filippi.

La pagina Instagram di SpySee, infatti, ha fatto sapere che Dal Corso e la Langella potrebbero essere presto ospiti di una delle registrazioni del trono classico, per spiegare a loro stessi e al pubblico le ragioni che hanno portato lei a scegliere il ragazzo e lui a rifiutare la proposta dopo oltre 4 mesi di conoscenza davanti alle telecamere.

Esattamente come è successo con le coppie che hanno partecipato a Temptation Island (sia VIP che Nip) o ai personaggi che si sono detti addio poco tempo dopo la scelta, anche la napoletana e il veneto potrebbero tornare negli studi di U&D per un chiarimento attesissimo.

Dopo il 'no' a Teresa, tocca a Lorenzo fare la sua scelta

Se Teresa e Andrea si confronteranno durante la prossima puntata del Trono Classico, lo scopriremo probabilmente domenica 24 febbraio, cioè il giorno in cui è prevista la nuova registrazione di Uomini e Donne.

Prima di questo importante appuntamento, ricordiamo che venerdì 22 andrà in onda il secondo speciale del format di Maria De Filippi, ovvero quello dedicato alla scelta di Lorenzo Riccardi.

Nel corso della puntata del trono over trasmessa martedì 19 su Canale 5, il tronista è stato ospite per ribadire che tra due giorni la rete proporrà ai telespettatori sia i momenti che ha trascorso in villa con le due corteggiatrici, che la sua attesissima festa di fidanzamento.

Sapendo che la scelta del ragazzo è stata registrata circa una settimana fa, sono tanti i gossip che sono circolati in merito sul web: voci sempre più insistenti sostengono che Lorenzo abbia preferito Claudia a Giulia, e che abbia ricevuto un bel "sì".