Arriva come un fulmine a ciel sereno un'indiscrezione sulla scelta di Teresa Langella, che lascia tutti di sasso. Il percorso a Uomini e donne sta pian piano giungendo al termine per i tronisti del trono classico e c’è molta attesa per la messa in onda delle scelte, che quest'anno andranno in onda in prima serata su Canale 5. La messa in onda della scelta di Teresa, è prevista per venerdì, dove si potrà vedere il weekend da sogno che la Langella ha trascorso insieme ad Andrea Dal Corso e ad Antonio Moriconi prima della fatidica scelta.

Andrea avrebbe detto 'no' a Teresa, per poi tornare indietro

Nella giornata di ieri era giunta la notizia della registrazione delle festa di fidanzamento di Teresa Langella e alcune mosse social avevano fatto pensare che la partenopea avesse scelto Andrea.

Nella mattinata di oggi, però, alcuni rumors sembrano raccontare una nuova verità. Pare che Teresa Langella abbia davvero scelto Dal Corso, ma che lui le avrebbe detto di no. A lanciare l'indiscrezioni è stato il sito Vicolodellenews. Non è ancora chiaro il motivo della sua risposta, dato che non è stata ancora data una conferma ufficiale. La povera Teresa Langella, dunque, sarebbe stata rifiutata da Andrea Dal Corso che, durante l’ultima puntata del trono classico, non è stato trattato nel migliore dei modi dalla tronista che si è lasciata andare anche ad un lungo bacio con Antonio.

Tutto ciò aveva causato un profondo malessere in Andrea che si era sfogato con la redazione di Uomini e Donne minacciando di non presentarsi alla villa perché convinto di meritare di più.

Quello che sappiamo, però, è che Andrea alla villa si è presentato e avrebbe anche regalato un mazzo di fiori a Teresa. Quello che è accaduto dopo, però, resta un mistero. Perché le avrebbe detto no? Forse qualche altro comportamento di Teresa ha infastidito il veneto che ha deciso di lasciar perdere tutto. Dai rumors, però, sembra che poi Andrea sia tornato indietro sui suoi passi, per chiarire con Teresa. Il no del modello veneto, dunque, potrebbe essere stato seguito da un chiarimento. Sicuramente i dettagli li scopriremo venerdì, quando andrà in onda la prima puntata del serale di Uomini e Donne.

Claudia avrebbe detto 'sì' a Lorenzo

Arriva, invece, l'indiscrezione secondo cui Lorenzo Riccardi ha scelto Claudia Dionigi, che ha risposto sì.

Nelle ultime ore sul web sono circolate voci su una lite furibonda tra lui e Claudia, seguita da un possibile due di picche per il milanese, ma a quanto pare non è andata così. Lorenzo avrebbe scelto la 28enne romana, lasciando a mani vuote la povera Giulia Cavaglià. Anche nel caso di Lorenzo, per scoprire i dettagli sulla scelta, bisognerà aspettare il 22 febbraio, quando ci sarà la messa in onda della puntata a lui dedicata. Nel frattempo i fan sono in fermento per vedere la scelta di Teresa, in onda il 15 febbraio su Canale 5.