Il 15 febbraio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la scelta di Teresa Langella, l'attrice napoletana protagonista del trono classico di Uomini e donne, programma ideato e condotto da Maria De Filippi. L'atto finale del percorso della modella partenopea sta tenendo tutti con il fiato sospeso, infatti il pubblico in questi giorni si sta chiedendo chi sarà stato il prescelto di Teresa tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso.

Stando a quanto riportato da "Il Vicolo delle News", la bella 27enne avrebbe scelto Andrea Dal Corso, nonostante il favorito della vigilia fosse Antonio Moriconi. A farle cambiare idea pare sia stato il soggiorno in villa.

Anticipazioni U&D, Teresa avrebbe scelto Andrea

Gli spoiler divulgati da "Il Vicolo delle News" parlano di una scelta piuttosto tormentata per quanto riguarda Teresa.

Infatti pare che la ragazza all'inizio fosse sicura di far cadere la sua preferenza su Antonio Moriconi ma, a quanto pare, in villa sarebbe accaduto qualcosa che le avrebbe fatto cambiare idea. Naturalmente, per sapere con precisione cos'è accaduto, bisognerà necessariamente attendere la messa in onda dello speciale del 15 febbraio, quando finalmente verrà svelato il nome del corteggiatore indicato dalla Langella.

Tra gli indizi che farebbero propendere verso Andrea, c'è uno screenshot che mostra un'insolita presenza sui social di Antonio nell'orario in cui ci sarebbe stata la registrazione della puntata dedicata a Teresa Langella. Tutto ciò fa pensare che le riprese siano terminate in anticipo.

Intanto oggi, 12 febbraio, nonostante il furibondo litigio che l'avrebbe spinto ad abbandonare prematuramente la villa, dovrebbe essere registrata anche la scelta di Lorenzo Riccardi. In questo caso, pare che la preferenza del 22enne milanese sia ricaduta su Claudia Dionigi che, tra le altre cose, sarebbe stata anche la causa scatenante della litigata nella villa. Probabilmente la puntata di Uomini e Donne relativa alla scelta del tronista milanese andrà in onda il 22 febbraio.

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 10 febbraio

Le indiscrezioni su Uomini e Donne continuano. Domenica 10 febbraio, infatti, è stata registrata una "scoppiettante" puntata del programma pomeridiano di Maria De Filippi.

Le anticipazioni si soffermano soprattutto su una serie di affermazioni piuttosto pesanti di Irene che, mentre discuteva con Luigi, avrebbe attaccato Valentina, dicendo: "Tu non mi meriti (rivolgendosi a Mastroianni, ndr), meriti una m***a come Valentina che non ti vuole". Ivan Gonzalez, invece, avrebbe convinto Natalia a tornare in trasmissione per corteggiarlo.