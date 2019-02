Annuncio

Annuncio

Un posto al sole andrà in onda in una nuova puntata martedì 26 febbraio 2019, a partire dalle ore 20:45 su Rai 3. La serie ambientata a Napoli fa ormai parte del palinsesto da oltre venti anni, complice anche il grande interesse da parte del pubblico. Una nuova settimana è appena iniziata e già ci sono stati grossissimi colpi di scena: e molti altri arriveranno da qui a venerdì: consigliamo di non perdere assolutamente le puntate che vanno dal 25 febbraio al 1 marzo 2019, in modo da essere sempre aggiornati su ciò che succede.

Spoiler puntata del 26 febbraio di Un Posto al Sole

Le anticipazioni dell'episodio di martedì 26 febbraio ci parlano di come Marina cerchi di trovare una soluzione per poter tenere Valerio lontano dalla figlia.

Annuncio

Franco è molto preoccupato che Prisco, l'uomo che lo ha aggredito possa far male a Bianca e ad Angela. Dovrà, quindi, trovare un modo per mettere in salvo le due donne: ci penserà Ciro, che si è offerto di dargli una mano. Nel frattempo, Otello torna da Indica molto triste. Novità nell'aria: Silvia e Michele non si aspetteranno certo nulla di ciò che sa Otello. Nella puntata precedente, avevamo avuto modo di vedere come Franco abbia subito una brutta aggressione. Il martedì verremo a sapere che dietro tutto questo c'è proprio Prisco e l'uomo finisce all'ospedale, in situazioni gravissime. Guido e Mariella, nel frattempo, si incontrano e lo stesso Cerruti si accorge che nella donna c'è indifferenza.

Annuncio

Per quale motivo Mariella si comporta così?

Un Posto al Sole anticipazioni

Sarà una settimana ricca di grandissimi colpi di scena ad Un Posto al Sole. Le anticipazioni ci parlano di rivelazioni davvero sconcertanti, anche nel corso della settimana. Sarà Angela a capire che dietro l'aggressione del Boschi c'è il losco strozzino. Prisco, infatti, non ha mai nascosto l'odio nei confronti di Franco. Guido confesserà, inoltre, a Mariella di essere innamorato di lei. La donna, però, provata anche dalla recente maternità, non sembra affatto voler cedere alle dichiarazioni d'amore.

Elena soffrirà ancora molto a causa di Valerio: è stata infatti tradita. Marina, non può più vedere soffrire la figlia in questo modo.

Annuncio

Cercherà e troverà un modo per tenere lontano da Elena il signor Viscardi. Questo è tutto ciò che avremo modo di vedere nella puntata serale della nota soap opera, in onda martedì 26 febbraio 2019 a partire dalle ore 20:45 su Rai 3.