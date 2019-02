Annuncio

La cantante Marcella Bella è diventata protagonista di accese discussioni, avvenute nel corso della nuova nonché penultima puntata di Ora o mai più, il programma condotto da Amadeus. La cantante ha lamentato di aver subito un danno d'immagine per essere apparsa in un rvm, mandato in onda senza la sua autorizzazione, e ha attaccato la sua ex fiamma Red Canzian dopo che lui ha eseguita una sua canzone con l'allieva Jessica.

Marcella Bella protagonista ad Ora o mai più

'Questa è una cosa che non è molto onesta da parte vostra. Non sapevo di essere ripresa. Non c’è la mia autorizzazione, ho subito un danno visivo, non avevo la luce in faccia', queste le parole della cantante Marcella Bella, rivolgendosi al conduttore Amadeus, dopo aver saputo della scelta della produzione di mandare in onda un video di un suo sfogo, senza il suo consenso.

La cantante di 'Montagne verdi' ha dichiarato di aver subito un danno d'immagine dal programma, anche se Amadeus ha cercato di ridimensionare l'accaduto, affermando che la questione sarebbe stata affrontata in seconda battuta con la produzione del format da lui condotto. 'Tutto quello che accade in studio viene filmato da un telefonino e un microfono. I nostri autori non fanno nulla di nascosto", ha aggiunto in puntata Amadeus.

Lo scontro con Red Canzian

L'artista di 'Montagne verdi' si è, poi, espressa sulla performance di Red Canzian, eseguita insieme all'allieva dell'ex Pooh, Jessica Morlacchi, dichiarando di non aver mai sentito la canzone di Canzian dal titolo 'Stare senza di te'. 'È la prima volta che sento questa canzone. Comunque ho dato sette perché Jessica è brava', ha sentenziato Marcella Bella, rilasciando delle dichiarazioni che sembrerebbero non essere andate giù all'ex Pooh, che l'anno scorso ha calcato il palcoscenico del Festival di Sanremo insieme a Marco Masini, duettando nel brano sanremese 'Ognuno ha il suo racconto'.

La risposta di Red Canzian non si è fatta attendere nel nuovo appuntamento televisivo di Ora o mai più: il battibecco tra i due è durato per diversi minuti. 'Se non hai mai sentito questa canzone forse negli ultimi anni hai vissuto all’estero', ha azzannato Red.

Le reazioni di Marcella Bella, nel programma condotto da Amadeus, hanno letteralmente diviso l'opinione del popolo del web. In un commento pubblicato su Twitter dalla cantante, però, lei ha ammesso di essere stata usata dagli autori del programma: 'Ho sbagliato sicuramente anch'io, ma sono stata usata e provocata. Gli autori aizzano i cantanti a dare voti bassi, per creare del basso Gossip e fare alzare l'audience'.