Prosegue l’appuntamento con la telenovela “Il Segreto”. E’ in arrivo un grande colpo di scena negli episodi che andranno in onda in Spagna dal 25 febbraio all'1 marzo. Purtroppo uno storico personaggio femminile, che tra qualche mese avranno modo di rivedere anche i telespettatori italiani, deciderà di lasciare per l’ennesima volta Puente Viejo. Stiamo parlando di Maria Castaneda, che dopo essere stata abbandonata dal marito Gonzalo Castro, a causa di Fernando Mesia, progetterà la sua fuga dal paese con il cubano Roberto Sanchez. La figlia di Emilia e Alfonso, all’insaputa di Francisca Montenegro, si preparerà per la trasferta a Cuba, portando con sè Esperanza e Beltran nel luogo prestabilito, il tutto prima di affrontare il viaggio. Non ci sarà nessuna traccia della nuova fiamma della nipote di Raimundo Ulloa, ovvero Roberto.

Il Segreto: Fernando e Francisca si alleano, la dichiarazione d’amore di Roberto

Nelle puntate che il pubblico spagnolo ha avuto modo di vedere in questo periodo, proprio quando Fernando Mesia era sicuro di poter fare di nuovo breccia nel cuore di Maria Castaneda, questo ha perso la speranza. A turbare il figlio del defunto Olmo è stato infatti un cubano chiamato Roberto Sanchez, il quale ha messo piede nella villa di Francisca Montenegro, facendo subito capire alla matrona e a Fernando di nutrire un forte interesse per la figlia di Emilia e Alfonso. La moglie di Gonzalo e il cubano si sono avvicinati sempre di più e la loro complicità non è passata di certo inosservata. In seguito, il figlio di Olmo e la Montenegro, per far allontanare il nuovo arrivato da Maria, gli hanno proposto di abbandonare Puente Viejo in cambio di un’ingente somma di denaro.

Purtroppo la dark lady e Fernando non sono riusciti nel loro intento, perché il cubano ha continuato a fare delle avances a Maria. Addirittura Roberto ha dichiarato il suo amore alla Castaneda, chiedendole di iniziare una nuova vita al suo fianco.

Maria pronta a partire con il Sanchez, Antolina e Alvaro contro Elsa

Maria ha deciso lasciare il suo paese natale con il Sanchez, senza avvisare la sua matrigna. Gli spoiler del capitolo numero 2026, in onda in Spagna venerdì 1 marzo 2019, rivelano che Francisca inizierà a riservare un trattamento migliore a Roberto, perché crederà che grazie a lui la sua figlioccia non si allontanerà da lei. In realtà Maria, non appena verrà a sapere che la Montenegro e il Mesia avevano unito le loro forze per sbarazzarsi di Roberto, farà una scelta spiazzante.

La Castaneda inizierà ad organizzare in segreto la sua fuga con il cubano. Intanto, Antolina e Alvaro si alleeranno contro Elsa Laguna, pur avendo degli obiettivi diversi, mentre Mauricio si commuoverà dopo aver letto una missiva di Fè. Isaac Guerrero finirà al dispensario dopo essersi procurato una ferita alla mano. Per finire, Maria, Esperanza e Beltran aspetteranno parecchio tempo il Sanchez per poter partire con lui.