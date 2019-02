Annuncio

Annuncio

Il Segreto da vari anni è diventato un piacevole appuntamento non soltanto pomeridiano ma anche serale. La notizia delle ultime ore è che domani la puntata serale su Rete 4 delle 21.20 non ci sarà. Di conseguenza anche la soap Una vita non andrà in onda alle 22.20. Ci si chiede quindi se tale variazione interesserà anche le prossime settimane o soltanto domani. Ecco le info.

Le telenovelas del martedì sera non vanno in onda

Il Segreto ed Una vita domani sera non andranno in onda per cui i fan allarmati si sono chiesti se tale evento riguarderà soltanto domani o anche le prossime settimane. Ebbene il cambiamento di palinsesto su Rete 4 riguarderà soltanto la giornata di domani 26 febbraio in quanto si cercherà di favorire gli ascolti del programma "Delitti e segreti" condotto da Cesara Buonamici e da Gianluigi Nuzzi.

Annuncio

A marzo quindi, e precisamente dal 5, tutto tornerà normale salvo cambi di palinsesto dell'ultima ora. Comunque le vicende dei protagonisti di Una vita e de Il Segreto proseguiranno tutti i giorni alle 14.10 e alle 16.10 su Canale 5.

Anticipazioni di questa settimana de Il Segreto

Questa settimana ne Il Segreto assisteremo al colpo di scena che tutti aspettavano con trepidante attesa: Elsa smaschererà Antolina. Quest'ultima, quindi, sentendosi attaccata insulterà la povera Laguna senza mezzi termini lasciando di stucco sia Consuelo che Marcela. Intanto il piano di Julieta proseguirà: farà credere a Prudencio che Mesia abbia scoperto i suoi imbrogli. Tutto questo accadrà proprio quando verrà ritrovato il corpo di Basilio dalla Guardia Civile che poi inviterà Carmelo e Severo a deporre.

Annuncio

I migliori video del giorno

Fulgencio, intanto, sarà più che mai propenso ad uccidere non soltanto Francisca ma anche Raimundo. L'uomo alla fine non metterà a punto il suo piano di vendetta grazie a Fernando che riuscirà ad ottenere da lui un particolare permesso. La dolce Elsa, invece, chiederà ad Isaac che fine abbia fatto il fratello mentre inizieranno a circolare in paese delle voci poco lusinghiere su Don Berengario e Magdalena.

Arriveranno poi delle brutte notizie per Adela in quanto il medico le dirà di essere ancora in pericolo di vita. La buona donna, però, per non far preoccupare Carmelo non gli dirà nulla e terrà tutto per sé. Infine mentre Fernando aiuterà Raimundo, Antolina racconterà ad Amancio del suo imminente matrimonio con Isaac.

Annuncio

Quest'ultimo ci resterà malissimo e reagirà male. La donna racconterà però a Marcela cose completamente diverse.