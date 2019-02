Annuncio

L’appassionante soap opera spagnola “Una Vita” continua a lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 la settimana prossima, Blanca Dicenta dimostrerà di non aver ancora dimenticato Diego Alday. La moglie di Samuel avrà un mancamento, non appena scoprirà che sua sorella Olga si è gettata tra le braccia di suo cognato. Liberto Seler invece non vorrà più avere nulla a che fare con la zia Susana Seler, quando tutti i cittadini scopriranno a causa del colonnello Arturo Valverde che la sarta e Simon Gayarre sono madre e figlio.

Il ritorno del fratello di Samuel, la delusione di Liberto

Le anticipazioni degli episodi che il pubblico italiano avrà modo di vedere da domenica 3 a venerdì 8 marzo 2019, ci dicono che Martin dopo aver letto un annuncio dedicato ai dadi per il brodo, dirà a Servante che potrebbe saldare il suo debito grazie a questa opportunità.

Intanto Diego non passerà inosservato a Blanca, dopo aver rimesso piede ad Acacias 38. In particolare la sorella di Olga si accorgerà che suo cognato ha una strana cicatrice sulla mano. Liberto dopo aver appreso di essere cugino di Simon, sarà profondamente deluso per non aver saputo prima la verità dalla zia Susana. In seguito Ursula ordinerà alla secondogenita di corteggiare il fratello di Samuel, per non farlo riavvicinare a Blanca. Felipe convincerà lo scultore Sepulveda a testimoniare a favore di Antonito Palacios. Nel frattempo Maria Luisa metterà fine alla relazione con Victor, dopo aver saputo da Trini che si è scambiato un bacio sulle labbra con Elvira. Ferrero ,a seguito della lite avuta con la figlia di Ramon, avrà a che fare con l’ira del colonnello Arturo che lo sfiderà ad un duello all’ultimo sangue per aver disonorato la sua famiglia.

Dopo la mancata presenza di Sepulveda in commissariato per dimostrare l’innocenza di Antonito, il marito di Celia verrà minacciato tramite un biglietto. Blanca, non sapendo che la sorella Olga ha iniziato a frequentare Diego, le darà dei consigli per conquistare la sua presunta fiamma. L’avvocato Alvarez Hermoso farà credere alla moglie di averla tradita con altre donne, per tenerla all’oscuro delle minacce ricevute per aver preso la difesa di Antonito.

Blanca sconvolta, Celia riceve una bruttissima notizia

Intanto Olga e Diego si baceranno, mentre Maria Luisa anche se avrà timore per la vita del suo amato durante il combattimento con il padre di Elvira, non farà nulla. Adela, dopo aver ascoltato una conversazione del marito, capirà che è ancora innamorato della Valverde.

La Dicenta non riuscirà ad impossessarsi del misterioso quaderno di Jaime, contenente la combinazione per aprire la cassaforte dello stesso. Intanto la sorella di Blanca e il minore degli Alday andranno oltre e faranno l’amore. Arturo, invece, non avrà nessuna intenzione di sfidare Gayarre al posto del proprietario de La Deliciosa. Celia, dal canto suo, non riuscendo a credere che il consorte abbia intrapreso delle tresche clandestine, si confiderà con Trini. E ancora, Felipe proprio il giorno del processo di Antonito scomparirà nel nulla. Successivamente il vescovo annullerà l’ordine del manto papale alla sarta Susana, dopo aver appreso che la donna per anni ha nascosto di essere la madre di Simon. Blanca non appena scoprirà che la sorella si è fidanzata con Diego, perderà i sensi per il forte shock. Sepulveda si presenterà a sorpresa nel processo del figlio di Ramon, rilasciando una falsa testimonianza: l’artista si schiera contro Antonito, compromettendo ancora di più la situazione per il giovane. Infine Olga provocherà la sorella parlandole di Diego, mentre Celia apprenderà che suo marito Felipe è finito in ospedale a causa di un incidente.