Giovedì 28 febbraio 2019 andrà in onda una nuova puntata della fiction "Che Dio ci aiuti 5". La simpatica Suor Angela si cimenterà in nuove e sfavillanti avventure. Nel corso dei due episodi previsti, rispettivamente il tredicesimo e il quattordicesimo, ci sarà anche la partecipazione di Benji e Fede. Ad ogni modo, gli episodi si chiameranno: "Battiti" e "Da grande". Nel corso del primo vedremo Ginevra e Nico fidanzati per una notte, mentre nella seconda vedremo Maria allontanarsi per un po' dal convento.

Anticipazioni 'Che Dio ci aiuti': episodio numero 13 intitolato 'Battiti'

Giovedì 28 febbraio la Rai lascerà nuovamente spazio alla fiction ''Che Dio ci aiuti 5'' con altri due appassionanti episodi.

Il primo ad andare in onda vedrà Suor Angela impegnata in un nuovo caso. La suora, infatti, si farà coinvolgere nelle vicende di una giovane ragazza la quale è convinta che la vita sia un gioco. Insieme all'aiuto della suora, la ragazza riuscirà a tornare sulla retta via. Ginevra, invece, si lascerà coinvolgere dall'amica Valentina in un piano alquanto particolare: quest'ultima, infatti, vuole a tutti i costi organizzare una cena con Alessio. Per poterlo fare e non dare troppo nell'occhio, però, chiederà l'aiuto di Ginevra e Nico. I due, infatti, dovranno fingersi fidanzati per una sera in modo da uscire insieme a Valentina e ad Alessio. Athos, invece, ha intenzione di stupire Azzurra. La ragazza, però, è ancora molto turbata per la scomparsa di Guido, per questo motivo non si lascerà coinvolgere facilmente.

Spoiler episodio numero 14 intitolato 'Da grande': Maria lascia il convento per un po'

Per quanto riguarda l'episodio successivo, invece, sarà incentrato sulla decisione di Maria di lasciare il convento per un po' di tempo. Tale scelta farà avvicinare notevolmente Ginevra e Nico. Nel frattempo torna anche Teodora, la madre delle due gemelline: la donna darà una notizia assolutamente sconvolgente a Gabriele. Questo episodio sarà caratterizzato anche dalla partecipazione di Benji e Fede: Valentina, infatti, vuol fare una sorpresa ad Eugenia; aiutarla a coronare il suo più grande sogno, ovvero quello di incontrare i due cantanti.

Infine, Athos dimenticherà la carta di credito al convento suscitando un'enorme curiosità in Azzurra.

La ragazza, però, riuscirà a trattenersi dalla curiosità grazie all'intervento delle due suore del convento.