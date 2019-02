Annuncio

Giordana Angi è tra i fortunati alunni che hanno già la certezza di andare al serale di ''Amici di Maria'' insieme con altri quattro compagni di classe: Rafael, Vincenzo e Umberto, tra i ballerini, e Tish, cantante come Giordana.

La Angi avrà la possibilità di dimostrare le sue abilità di cantautrice e cantante al serale del programma di Maria De Filippi su Canale 5 ma, nel frattempo, ha già potuto dimostrare le sue capacità scrivendo un pezzo per Tiziano Ferro in collaborazione con Antonio Iammarino. La canzone si intitolerà “Accetto Miracoli" in italiano e avrà una versione spagnola dal titolo “Acepto Milagros".

E' stato lo stesso Tiziano Ferro, su Instagram, ad annunciare il nuovo prezzo e la collaborazione con la cantante di Amici di Maria, ringraziandola per la partecipazione.

Non è però la prima volta che Tiziano Ferro e Giordana Angi collaborano. Infatti, nel 2016 il cantante laziale, originario di Latina, aveva notato la giovane cantautrice e aveva prodotto il suo singolo “Chiusa con te (xxx)”, benché il contratto della giovane con la sua casa produttrice, la Sugar Music, fosse presto stato rescisso.

Chi è Giordana Angi?

Giordana Angi, ora caposquadra e concorrente di Amici [VIDEO], è stata subito notata dal pubblico durante i casting del programma di Canale 5, in cui ha presentato dei brani inediti e ha dimostrato le sue doti canore.

Nata nel 1994 a Vannes, in Bretagna, ha vissuto la sua infanzia in Francia per poi trasferirsi successivamente nel Lazio, ad Aprilia (LT).

Nonostante la decisione di trasferirsi nella nostra penisola la talentuosa cantante ha vissuto tutta la sua vita spostandosi tra l'Italia e la Francia.

In passato ha lottato contro alcuni disturbi alimentari che l’hanno oggi portata a essere un simbolo della lotta contro queste malattie, di cui parla spesso, per poter sensibilizzare il più possibile l'opinione pubblica e le giovani che la seguono sui social network.

Giordana Angi non è nuova al mondo dello spettacolo infatti, nel 2011 ha partecipato alla versione giovani del Festival di Sanremo con il brano “Incognita Poesia" e, proprio grazie a questa partecipazione, ha potuto firmare un contratto con la Warner. La giovane cantautrice non ha però pubblicato nessun album con la casa discografica e la sua carriera musicale non è riuscita a decollare.

Nel 2016 la Angi ha nuovamente partecipato al Festival di Sanremo, questa volta come autrice della canzone “Senza appartenere" di Nina Zilli.