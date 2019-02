Annuncio

Ieri, venerdì 22 febbraio, c'è stata una nuova registrazione del programma Amici di Maria de Filippi, talent show che sarà trasmesso oggi pomeriggio alle 14:10 su Canale 5.

Il popolare show televisivo, condotto da una delle più famose donne della tv, Maria de Filippi, era tornato in onda alla fine dello scorso anno su Real Time, con la formazione della classe nella diretta del 1 dicembre 2018.

La divisione della classe in due squadre prevede un team guidato dai cantanti Giordana Angi e Tish [VIDEO], con la presenza di sei ballerini e otto cantanti, per un totale di quattordici ragazzi, due in più rispetto ai dodici inizialmente previsti.

Secondo le anteprime riportate dal sito web "Vicolo delle News" nella puntata di Amici in onda questo pomeriggio vedremo un nuovo alunno aggiungersi al serale.

Si tratterebbe di Umberto, che ha potuto sostenere l'esame per passare al serale grazie alla vittoria della sua squadra, Sparta, nella prima sfida a squadre, di cui è risultato l'alunno con il punteggio più alto: 8,2. Grazie alla presenza di un punto bonus riesce a sostenere e passare l'esame per il serale.

Nella seconda sfida a squadre il vincitore è nuovamente la squadra Sparta, ma Alberto, che era arrivato primo con la media di 8.95, non riesce ad arrivare a 9 e non può fare l'esame che gli avrebbe dato la possibilità di accedere al serale insieme ad Umberto.

Classifica di gradimento

Alberto, benché non abbia potuto sostenere l'esame per entrare nel serale, è stato premiato con un'esibizione grazie al suo primato nella classifica di gradimento.

Seguono nella classifica: Alessandro, Miguel, Mowgly, Federico e Valentina.

Gli ultimi due hanno effettuato la sfida, vincendola, riuscendo a rimanere dentro la scuola.

Al momento gli allievi che indossano la maglietta del serale sono cinque: Rafael, Vincenzo [VIDEO] e Umberto (ballerini) e Tish e Giordana (cantanti).

I candidati per passare al serale rimangono: Jefeo, Mameli, Ludovica Caniglia, Federica Marinari, Alvis, Alberto Durso e Alessandro Casillo, nella categoria cantanti, e Mowgly, Federico Milan, Miguel Chavez e Valentina Vernia, nella categoria ballerini.

Irama ospite speciale

L'ospite della puntata di Amici 18 che verrà mandata in onda oggi è il famoso cantante e rapper italiano Irama, vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi.

Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, canterà, molto probabilmente il suo ultimo successo, La ragazza con il cuore di latta.