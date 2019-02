Annuncio

Ieri 22 febbraio è andata in onda la seconda puntata dello Speciale di Uomini e donne: il nuovo capitolo era incentrato sulla scelta di Lorenzo Riccardi, chiamato a prendere la sua decisione tra le due corteggiatrici Claudia e Giulia. Come abbiamo visto, la scelta è ricaduta sulla Dionigi, lasciando, come auspicabile, l'amaro in bocca nella 'non scelta' Giulia, la quale si è lasciata andare ad uno sfogo che esprime tutta la propria delusione e l'amarezza, utilizzando anche parole che non sono state gradite al pubblico, in quanto offensive non solo verso Lorenzo ma anche verso la 'rivale' Claudia.

Uomini e donne, dopo la scelta Giulia inveisce contro Lorenzo: 'è un uomo senza p....'

Giulia Cavaglià, dopo aver saputo di non essere la scelta di Lorenzo, si è lasciata andare, come comprensibile, a parole molto dure che hanno offeso sia il tronista che Claudia.

Il discorso fatto dalla piemontese a Riccardi non è piaciuto ai fan di Uomini e donne. La ragazza, dopo aver ascoltato le parole di Lorenzo che le annunciava che non sarebbe stata la sua scelta, ha voluto replicare togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa, dichiarando che il ragazzo non ha avuto coraggio e che 'a uomini semplici, scelte semplici', chiara allusione al fatto che ritiene Claudia una persona facile. La rabbia di Giulia è stata, poi, esternata anche in seguito: in un confessionale, è sbottata esclamando che 'il suo cuore non grida il nome di Claudia, grida business' e che 'è un uomo senza p***e'.

U&D, puntata del 22 febbraio: Lorenzo sceglie Claudia

Grande attesa nei fan di Uomini e donne per conoscere la scelta finale di Lorenzo, dopo il clamoroso due di picche di Andrea Dal Corso a Teresa nel corso del primo appuntamento.

Dopo mesi di indecisione, la scelta di Lorenzo è ricaduta sulla bionda Claudia Dionigi la quale, sino all'ultimo, ha tenuto sulle spine non solo il tronista, ma tutto il pubblico del programma di Maria De Filippi. L'attesa al castello, infatti, è parsa interminabile, tanto che alcuni hanno addirittura pensato che la corteggiatrice potesse decidere di dire di 'no' a Lorenzo. Il suo arrivo ha dissolto ogni dubbio e ha dato il via ai festeggiamenti nello scenario fiabesco del castello umbro, alla presenza di ospiti famosi, di parenti e amici.

Appuntamento per venerdì 1 marzo con la terza e ultima puntata dello speciale di Uomini e donne, che vedrà al centro delle vicende le decisioni finali degli altri due tronisti, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez.