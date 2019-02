Annuncio

Non sembra voler finire la polemica intorno al no ricevuto da Teresa Langella da parte di Andrea Dal Corso. Dopo la registrazione della puntata di Uomini e Donne con il confronto tra i tre protagonisti, a rilasciare un’interessante intervista è stato Antonio Moriconi, rifiutato dalla campana. Il maestro di sci ha tutta l’intenzione di andare avanti con la sua vita, nell’ottica di un futuro sul trono come molti auspicano.

Teresa è inaffidabile secondo Antonio

E’ passata una settimana dalla villa della Langella, Antonio è stato rifiutato dalla 27enne campana che ha preferito Andrea, ricevendo a sua volta un no. Tutto il pubblico era con Antonio, visto come un giovane sincero e genuino, tanto che in molti pensano che presto sarà il prossimo tronista.

Il 23enne ha partecipato anche al confronto registrato ieri con Teresa Langella e Andrea, in cui ha ribadito la sua posizione: la ragazza lo avrebbe illuso. Il Moriconi ha in seguito rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e donne, in cui si dice rammaricato di come è andata a finire. Antonio era convinto di essere la scelta visti gli atteggiamenti avuti da Teresa e ancora oggi ha difficoltà a capire il finale. L’ex corteggiatore ha spiegato che fino all’ultimo ha sperato che la campana scegliesse lui, ma già in villa aveva notato degli atteggiamenti altalenanti. Chiare sono le sue parole: “mi sento di dire che Teresa va dove porta il vento”. Pur deluso, Antonio ha intenzione di andare avanti.

Il ragazzo ha ribadito il concetto anche in seguito: “Teresa è una persona inaffidabile, cambia i suoi pensieri facilmente.

Ad oggi dico che, se questa ragazza è veramente così, è meglio che io non sia stato scelto”. Il 23enne di Frosinone, quindi, ad oggi sembra convinto che Teresa non faccia per lui, anzi si è rafforzato il pensiero che averla accanto avrebbe potuto portargli guai nella sua vita, in quanto non si ragiona solo con il cuore ma con la testa. Nell’intervista ha parole anche per l’avversario Andrea Dal Corso, che secondo lui era convinto di non essere la scelta e quindi aveva organizzato tutto per passare da vittima. Ribadisce che lo ritiene falso e finto, che non ha saputo prendersi le sue responsabilità e avrebbe cercato anche di far ricadere la colpa sul padre di Teresa.

L’intervista si chiude con la conferma di aver chiuso con Teresa, in quanto non riuscirebbe più a fidarsi delle sue parole, e a quanto pare non disdegnerebbe diventare tronista per trovare l’amore.

Lo sfogo social

Antonio Moriconi, nel frattempo, sembra che abbia deciso di sfogarsi sui social dopo il confronto avvenuto ieri negli studi di Uomini e Donne. L’incontro con Teresa Langella e Dal Corso non ha dato i frutti sperati. Antonio ha avuto modo di parlare con la campana a cui ha ribadito di essersi sentito preso in giro. Le ore successive avrebbe postato una canzone molto eloquente su Instagram, ‘Lost The Game’ dei Two Feet, che sembra proprio rimandare alla fine della sua conoscenza con la napoletana. Prima ancora ha postato un video dello scherzo che Le Iene hanno pianificato ai danni di Ultimo. Sembra, insomma, che le frecciatine non siano mancate verso la povera Teresa.