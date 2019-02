Annuncio

Una nuova registrazione del trono Classico di Uomini e donne è avvenuta lo scorso 7 febbraio e, stando a quanto riportano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', Luigi Mastroianni è rimasto con due corteggiatrici a poche settimane dalla scelta. Da quanto si apprende, infatti, la giovane Giorgia si è auto eliminata, lasciando campo libero ad Irene e Valentina che, dunque, si contenderanno il cuore del tronista siciliano sino alle fatidiche puntate serali di Uomini e donne.

U&D, spoiler registrazione del 7 febbraio: Giorgia si elimina

Le anticipazioni sulla nuova registrazione del trono classico ci svelano che Giorgia ha deciso di auto eliminarsi. In puntata viene mandato in onda un filmato della giovane che riassume tutti i momenti passati con Luigi Mastroianni, durante i quali sembrava che da parte del tronista ci fosse un interesse.

Giorgia, al termine del video, ammette di aver capito di non essere corrisposta da Luigi e quindi decide di eliminarsi. Dal canto suo il tronista ribadisce tutte le belle cose che pensa sulla corteggiatrice, ma ammette anche che il suo carattere non è in linea con quello della ragazza e per tale motivo non riesce ad andare oltre con lei. Per questa ragione Luigi accetta di buon grado la sua eliminazione.

Anticipazioni Uomini e donne: Luigi tra Valentina e Irene

Dopo l'auto eliminazione di Giorgia, si passa alla visione delle esterne fatte da Mastroianni con le altre due corteggiatrici. La prima è quella con Valentina, con la quale il tronista ha fatto una cena romantica cercando ripetutamente il contatto fisico.

La giovane, come ci riportano le anticipazioni, ha cercato però di mantenere le distanze e non lo ha voluto baciare. In studio gli opinionisti pensano che il fatto di non averlo ancora baciato sia dovuto allo scarso interesse della ragazza nei confronti di Luigi, mentre Valentina si giustifica dicendo che è solo perché si conoscono poco. Finita l'esterna con Valentina, Luigi viene raggiunto in hotel da Irene e solo nello studio di Maria De Filippi la giovane capisce come mai il tronista era apparso distante durante il loro incontro. Anche con Irene non è scattato il bacio, mentre gli opinionisti in studio sono sempre più convinti che il tronista sia più interessato alla nuova arrivata Valentina piuttosto che ad Irene. A poche settimane dalla scelta, dunque, Luigi è rimasto con due corteggiatrici e non resta quindi che attendere le prossime registrazioni di Uomini e donne per scoprire chi tra Irene e Valentina riuscirà a rapire il cuore del giovane siciliano.