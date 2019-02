Annuncio

La terza puntata dell'Isola dei Famosi è andata in onda di domenica per evitare il complicato scontro con il Festival di Sanremo, che esordirà su Rai 1 martedì 5 febbraio. Considerando l'emorragia di ascolti che già ha caratterizzato il secondo episodio dello scorso giovedì, Mediaset ha ben pensato di modificare la giornata di programmazione: oltre a domenica 3, infatti, il Reality Show tornerà anche domenica 10 febbraio, salvo poi spostarsi al giovedì a partire dal 14 dello stesso mese.

Ieri sera non sono mancati gli spunti di cui discutere, grazie all'entrata in scena ufficiale di nuovi concorrenti e all'abbandono di tre naufraghi, che hanno preso la decisione per motivazioni differenti.

Ma la domanda che tutti gli appassionati dell'Isola dei famosi si pongono questa mattina è rivolta proprio ai dati Auditel che potrebbero definitivamente affossare o dare una ventata d'aria fresca ad un format sempre più in crisi. E i numeri di ieri finalmente portano qualche piccola buona notizia.

Ascolti Isola dei famosi: lieve miglioramento ma la crisi continua

Sono stati diffusi i dati Auditel della terza puntata dell'Isola dei famosi, trasmessa ieri 3 febbraio su Canale 5. Il reality show ha conquistato 2.748.000 spettatori pari al 14.8% di share, un dato in lieve miglioramento sul fronte della percentuale della scorsa settimana. In tale occasione, infatti, il reality show si era fermato al 13,3% di share anche a causa della complicata rivalità con la fiction Che Dio ci aiuti su Rai 1 e la partita di Coppa Italia tra Inter e Lazio su Rai 2.

La serata di ieri ha visto Che tempo che fa su Rai 1 raggiungere 3.587.000 spettatori pari al 13.7% di share, The Good Doctor 2 ha conquistato di 2.563.000 spettatori pari al 10% di share su Rai 2 mentre Non è l’Arena ha interessato 1.226.000 spettatori con il 6.1% su La 7. Per evitare lo scontro con l'Isola dei famosi, ieri non è stato trasmesso su Italia 1 il programma Le Iene, sostituito dal film L’Incredibile Hulk.

Eliminati: fuori Demetra Hampton

Alessia Marcuzzi e Mediaset ce la stanno mettendo tutta per risollevare le sorti dell'Isola dei famosi, i cui ascolti continuano ad essere ben al di sotto di quanto accadeva lo scorso anno. La terza puntata, trasmessa ieri 3 febbraio, è stata caratterizzata da un lieve miglioramento rispetto alla precedente, anche se certo il 14,8% di share non può essere considerato un dato soddisfacente. L'appuntamento domenicale ha comunque riservato diversi spunti per il pubblico, che ha assistito a due ritiri e un'eliminazione. Dopo le polemiche della scorsa settimana relative al suo post contro Barbara d'Urso, John Vitale ha deciso di abbandonare il programma per potersi scusare con la diretta interessata (questa è la motivazione ufficiale).

Anche Francesca Cipriani ha lasciato per propria scelta mentre Demetra Hampton ha salutato l'Honduras in seguito al televoto. Per tre che hanno lasciato, però, in quattro sono entrati ufficialmente nel format del reality show. Jo Squillo e Stefano Bettarini, come aveva annunciato lo scorso giovedì Alessia Marcuzzi, si sono aggiunti al resto dei concorrenti. E, insieme a loro, anche i non vip Yuri Rambaldi e Giorgia Venturini sono stati premiati dal pubblico dopo la partecipazione a Saranno Isolani.