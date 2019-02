Annuncio

Ritorna l'appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti, in particolare quelli della giornata di ieri, sabato 2 febbraio, la quale in prime time è stata caratterizzata dalla nuova sfida tra C'è posta per te di Maria De Filippi e Ora o mai più, il talent show condotto da Amadeus sulla rete ammiraglia Rai. In queste prime settimane di sfida, ad avere la meglio è stata sempre la De Filippi che con il suo people show ha registrato ascolti ben al di sopra di tutte le aspettative, mettendo ko la concorrenza.

Inarrestabile Maria De Filippi: C'è posta per te vince la gara degli ascolti di ieri

Il verdetto Auditel di ieri, sabato 2 febbraio, rivela che ancora una volta la De Filippi ha conquistato la medaglia d'oro degli ascolti di questa settimana, con un risultato a dir poco eccezionale per il suo people show.

La quarta puntata di C'è posta per te, che ha potuto contare sulla presenza in studio di Mauro Icardi e Wanda Nara, ha totalizzato un ascolto medio di oltre 5.7 milioni di spettatori arrivando a toccare la soglia del 29.09 % di share, con picchi di oltre il 38% durante la messa in onda.

Tra i momenti clou di questa settimana, quello durante il quale la conduttrice si è assentata dallo studio di C'è posta per te per oltre cinque minuti. La De Filippi si è recata dietro le quinte per risolvere una 'crisi familiare' e per diversi minuti su Canale 5 sono andate in onda le immagini del 'tunnel' dal quale entrano gli ospiti del programma.

Nonostante l'assenza della conduttrice, la trasmissione non ha subito nessun 'tracollo' dal punto di vista degli ascolti: il pubblico è affezionatissimo a C'è posta per te, che ad oggi è uno degli show di successo più longevi di Mediaset.

Cresce leggermente Ora o mai più, ma si ferma comunque al 16.50%

Su Raiuno, invece, si riprende leggermente la terza puntata di Ora o mai più, lo show condotto da Amadeus che ieri 2 febbraio ha totalizzato un ascolto di circa 3.3 milioni di spettatori in prime time, con uno share del 16.51%.

Rispetto alla scorsa settimana, il talent musicale ha registrato un punto in share in più ma resta comunque sotto di quasi 13 punti rispetto al competitor.

In daytime, invece, Verissimo conferma la sua leadership sul pubblico del sabato pomeriggio con una media di oltre 2.8 milioni di spettatori e uno share del 19%. Su Raiuno, invece, Marco Liorni si difende al meglio con il suo talk show Italia sì, che nella seconda parte arriva a toccare il muro dei 2 milioni di spettatori con il 12.42% di share.

La nuova puntata del pomeridiano di Amici, caratterizzata dall'ingresso nella scuola di un nuovo ballerino (che in realtà sarebbe già un professionista ed ex maestro di Ballando con le stelle) è stata seguita da una platea di oltre 3.3 milioni di fedelissimi. Insomma una giornata da incorniciare per la De Filippi, che garantisce a Mediaset ascolti strepitosi sia in prime time che durante il daytime.