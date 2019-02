Annuncio

Beautiful torna su Canale 5 domani alle 13:40. Wyatt ha scoperto l'inganno di Bill finalizzato a far credere a Liam che Steffy sia nuovamente caduta tra le sue braccia, cosa farà? Tradirà il padre o sceglierà di preservare il rapporto tra gli ex coniugi? Intanto Hope è al settimo cielo per il matrimonio per Liam mentre Steffy, disperata per la notizia, ha trovato in sua madre Taylor un valido supporto. Come si evince dalle anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda dal 24 febbraio al 2 marzo, Bill tenterà disperatamente di far capitolare Steffy, mentre Wyatt non saprà come comportarsi con Liam, certo che la sua confessione potrebbe cambiare tutto. Il giovane rampollo preferirà svelare il grande segreto a Katie, che lo gelerà con una reazione decisamente inaspettata.

Beautiful anticipazioni puntate dal 25 febbraio al 2 marzo: Bill e Wyatt a confronto

Nelle puntate di Beautiful della settimana, vedremo Steffy disperata per la notizia del matrimonio di Liam e Hope. La ragazza si confiderà con la madre Taylor che, ancora instabile mentalmente, penserà al da farsi. Intanto Wyatt intanto affronterà Bill, dicendogli di aver scoperto il suo inganno. Lo Spencer, spiazzato, proverà a giustificarsi con il figlio, convincendolo del fatto che Steffy prima o poi avrebbe comunque tradito Liam. Bill offrirà poi la sua Ferrari a Wyatt in cambio del suo prezioso silenzio. Ridge inizierà a sospettare che il suo eterno rivale abbia giocato sporco con la figlia ma non ha prove sufficienti per dimostrarlo.

Anticipazioni Beautiful: Bill ossessionato da Steffy

Le anticipazioni di Beautiful continuano con l'ossessione di Bill nei confronti della bella Stefy. L'uomo, spinto dal desiderio irrefrenabile, busserà alla sua porta e la braccherà abbracciandola ma verrà respinto con decisione. Wyatt vorrebbe rivelare l’inganno di Bill ai danni di Liam, ma Katie lo convince a non parlare. In fondo tra poco ci saranno le nozze e Steffy aspetta una bambina, perché rovinare i nuovi equilibri? Inutile dire che Wyatt rimarrà spiazzato, in quanto mai avrebbe pensato che Katie si schierasse dalla parte di suo padre. Il ragazzo, sentendosi in colpa nei confronti di Liam, è deciso a seguire il suo istinto e a rivelargli così tutta la verità.

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 24 febbraio al 2 marzo si chiudono con Hope e Liam felici e innamorati che, all'oscuro di tutte queste macchinazioni, attendono con gioia il giorno del loro matrimonio.