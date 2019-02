Annuncio

Nelle puntate di Beautiful ora in onda su Canale 5, Hope e Liam sono al settimo cielo per l'imminente matrimonio, mentre Steffy deve dividersi tra il dolore per la fine della sua storia d'amore con l'ex marito e le pressanti avance di Bill. Intanto Wyatt ha scoperto il segreto di suo padre e ha tutta l'intenzione di rivelare al fratello lo sporco inganno. Per tentare di comprare il suo silenzio, Bill ha regalato al figlio una fiammante Ferrari, ma sarà abbastanza? Stando alle anticipazioni americane di Beautiful, i due promessi sposi riusciranno ad arrivare all'altare ma una inviperita Taylor tenterà di giocarsi l'ultima carta per impedire il matrimonio.

Beautiful puntate americane: Hope nel mirino di Taylor

Nelle prossime puntate di Beautiful su Canale 5, Hope e Liam si impegneranno nei preparativi per il matrimonio, mentre Steffy è quasi al termine della gravidanza.

Nonostante sia certa dell'amore del fidanzato, la Logan Jr teme che l'imminente nascita di Kelly possa far riavvicinare Liam alla ex moglie. Il giovane rampollo, rassicurando Hope, penserà solo a preparare al meglio il giorno più importante della sua vita. Inaspettatamente, chiederà a Wyatt di fargli da testimone. Hope invece, decisa a mettere fine ai contrasti con Steffy, la inviterà alle nozze, ricevendo un sì. La Forrester però avviserà la rivale in amore che verrà al suo matrimonio solo in compagnia di Taylor. Chi si opporrà con tutte le sue forze a questo insolito invito sarà Brooke, certa che la coppia Steffy-Taylor sia molto pericolosa. Avrà ragione.

Taylor pronta a tutto per amore di Steffy nelle prossime puntate di Beautiful

Taylor accetterà di accompagnare Steffy alle nozze di Liam e Hope ma, oltre a voler proteggere sua figlia, spera chiaramente di impedire che la cerimonia venga celebrata.

La Hayes parlerà chiaro a Steffy, spronandola a combattere fino all'ultimo per il bene della piccola Kelly, che ha tutto il diritto di avere un padre. Mentre Taylor pensa a come fermare le nozze, Hope si prepara con sua madre e le amiche, contenta di avere tutte le persone più care accanto nel giorno più bello della sua vita. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che, proprio quando Brooke verserà nei bicchieri lo champagne per brindare al grande evento, Taylor nella stanza accanto si farà venire un'idea tanto assurda quanto geniale per rovinare il matrimonio di Hope e Liam, riuscirà a portare a termine il suo piano?