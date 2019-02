Annuncio

Fedez, nonostante abbia già molti tatuaggi, ha deciso di farne uno nuovo da dedicare al figlio Leone. La decisione del rapper milanese ancora una volta, però, è stata oggetto di numerose critiche. Proprio come avvenuto nei giorni scorsi nei confronti di Chiara Ferragni.

Fedez ha deciso di incidere sulla sua pelle il piccolo Leone in versione cupido. La posizione prescelta è stata la stessa della sua consorte, la mano. Per molti utenti del popolo del web però, le ali sulla schiena del bambino sono state viste di cattivo gusto in quanto le considerano più adatte ad una persona che è venuta a mancare. Sotto il post del rapper sono apparsi i più disparati commenti, compresi alcuni ironici. C’è chi ha fatto notare in modo scherzoso come il volto tatuato da Fedez, sia meno somigliante a quello del presidente della Russia, Vladimir Putin, rispetto a quello che ha inciso Chiara Ferragni.

Alcuni follower del cantante invece, hanno fatto notare degli errori tecnici. Molti infatti, hanno scritto che il corpo del bambino è troppo sproporzionato in confronto al corpo.

Tuttavia, nonostante le varie critiche di alcuni, i fan più accaniti del rapper hanno approvato il nuovo tatuaggio. Addirittura un utente ha detto: “Vorrei incontrarti solamente per vedere questo tuo splendido tatuaggio”. Anche Chiara Ferragni ha espresso il suo pensiero in merito al nuovo tatuaggio del marito: “Piccolo Leo cupido”.

Fedez come Chiara: si è ispirato alla pagina: ‘Se i quadri potessero Ferragnez’

Il rapper milanese per la scelta del nuovo tatuaggio ha seguito le orme della sua consorte. Il tatoo scelto da Fedez è stato ispirato dalla pagina Instagram: “Se i quadri potessero Ferragnez”.

Il disegno scelto dal marito della Ferragni non ha nulla a che vedere con una cosa macabra. Entrambe i coniugi da tempo seguono con molto piacere la pagina gestita da una ragazza. Sull’account è possibile trovare numerose opere d’arte piuttosto famose, modificate con i volti della celebre famiglia. L’intento della pagina è proprio quello di far scoprire l’arte con i due protagonisti più in voga del momento.

Carnevale di Venezia: Fedez volerà da Piazza San Marco

Uno dei protagonisti del Carnevale dei Venezia quest’anno sarà Fedez. Il rapper domenica 3 marzo si lancerà dal Campanile di Piazza San Marco indossando la tradizionale maschera dell’Aquila. Al suo fianco ci sarà la campionessa olimpica Arianna Fontana.

I Ferragnez, dopo aver reso partecipi i numerosi fan delle proprie nozze, porteranno in laguna tutti i follower.