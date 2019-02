Annuncio

Le anticipazioni americane di Beautiful stanno ruotando già da un po’ sulle vicende che vedono protagonisti Steffy, Liam e Hope. Per capire che cosa succederà, dobbiamo fare un passo indietro rispetto le puntate Usa. Nei prossimi episodi italiani della soap opera in onda su Canale 5, Steffy darà alla luce Kelly, con grande gioia dell'ex marito. Nonostante il momento magico, Liam non tonerà sui suoi passi e convolerà a nozze con Hope che, nel frattempo, resterà incinta a sua volta.

Durante un viaggio, la figlia di Brooke avrà le doglie e sarà costretta a partorire da sola in condizioni precarie. Quando Liam la raggiungerà in ospedale, ai due verrà data una terribile notizia: la loro piccolina, Beth, è morta.

Il medico metterà tra le braccia di Hope il suo corpicino, per farle dare dalla madre l'ultimo saluto. La situazione però sarà più complicata del previsto, in quanto Flo, una pericolosa new entry potrebbe aver fatto credere ai neo genitori che Beth sia morta, quando invece le cose non stanno così. Prima che si arrivi al bandolo della matassa però ci vorrà ancora del tempo e nel mentre, la morte di Beth non farà che allontanare inesorabilmente i due.

Beautiful, anticipazioni Usa: Liam e Hope annientati dal dolore

La morte di Beth (o almeno, questo è quanto crederanno Liam e Hope) metterà in crisi la loro relazione, facendo riavvicinare la ragazza a Wyatt, l’altro figlio di Bill Spencer, col quale è già stata sposata e condivide il dolore per la perdita di un bambino. Gli spoiler delle nuove puntate di Beautiful riportano infatti che l’elaborazione del lutto da parte di Hope sarà decisamente drammatica e che purtroppo suo marito Liam, anche lui molto scosso, non sarà in grado di aiutarla come dovrebbe: inizialmente entrambi verseranno, come è ovvio che sia, fiumi di lacrime disperate, a cui però Hope farà seguire un atteggiamento carico di rabbia verso il ragazzo.

Il motivo, inconscio e che lo farà restare basito, sarà che se lei ha perso in maniera così tragica la sua unica figlia, Liam invece avrà ancora Kelly, la bambina che ha avuto con Steffy.

Wyatt e Hope vicini nelle prossime puntate di Beautiful

Un aiuto alla coppia, aiuto che potrebbe sembrare un po’ inaspettato, arriverà da Wyatt, il fratellastro di Liam che fino a pochi mesi prima era con lui in lotta per il cuore di Steffy: tra i due figli di Bill i rapporti si sono in seguito normalizzati, dunque Wyatt si prodigherà nel sostenere Liam dandogli anche alcuni consigli. Ma si riavvicinerà anche a Hope, visto che i due condividono il dolore per una gravidanza interrotta a causa di un incidente durante una lite con Quinn Fuller alcuni anni prima, quando erano sposati. Le relazioni incrociate tra i quattro giovani stanno dunque per giungere a un livello di pericolosità molto elevato, questo è certo.