La storia di Beth, la figlia di Hope sta in queste ultime settimane monopolizzando le puntate americane di Beautiful. La scorsa settimana, poi, quello che tutti si aspettavano è accaduto: Reese ha confessato a Flo che quando la Logan perse conoscenza scambiò la sua bambina con un'altra nata morta. Ecco le anticipazioni americane di quello che accadrà in futuro nelle puntate italiane.

Steffy adotta Beth

Il dottor Reese presenterà la piccola Beth a Taylor spacciandola per una bimba in cerca di adozione.

Lo farà perché avrà bisogno di denaro per saldare il debito contratto al gioco con tipi poco raccomandabili. Taylor resterà incantata vedendo la piccola e poco dopo quest'ultima sarà presentata anche a Steffy da Flo, una donna che fingerà di essere sua madre.

La Forrester proverà fin da subito un affetto sincero per quella bambina, tanto che deciderà di adottarla e la chiamerà Phoebe. Liam andrà spesso a trovare la bambina e proverà anch'egli una strana sensazione quando le starà vicino. Un giorno l'uomo porterà con sé anche Hope che, senza sapere che quella bimba è figlia sua, proverà una tale attrazione nei confronti della neonata che chiederà al marito di accompagnarla altre volte a far visita alla piccola. Questo accadrà proprio quando Zoe, la figlia di Reese, sarà vicina alla verità sul crimine commesso dal padre.

La Hope for the future

Ridge la scorsa estate si è ritrovato a fare una difficile scelta, ovvero decidere se assegnare un aumento di risorse alla linea della figlia o a quella di Hope. Ricordiamo che Steffy è la proprietaria della Forrester Creations per il 37,5%.

Nonostante ciò, però, la ragazza ha chiesto al padre di decidere autonomamente: il Forrester, quindi, ha deciso di assegnare un aumento alla linea Intimates di Steffy ritenendola maggiormente fruttuosa a livello di ricavo.

Brooke ci è rimasta malissimo pensando che l'uomo tra le due ragazze abbia scelto Steffy perché sua figlia. La Hope for the future, quindi, è stata messa in stallo per quattro lunghi mesi. Nelle prossime puntate americane tale periodo terminerà ed Eric e Ridge daranno una lieta novella alla ragazza, sperando così di alleviare la sua pena. Hope, però, non penserà alla sua linea in quanto sarà sempre più presa dalla piccola Phoebe, tanto che tale attaccamento inizierà a preoccupare seriamente Steffy. La verità sulla piccola Beth, si crede e sopratutto si spera che venga alla luce al più presto, anche perché l'attrice che interpreta Steffy è alla fine della gravidanza per cui almeno per cinque mesi rimarrà lontana dal set.