Una nuova e avvincente settimana attende i fan di Beautiful che, da domenica 3 marzo a sabato 9 marzo, saranno alle prese con clamorose novità e colpi di scena. Al centro delle vicende, ancora una volta, Liam Spencer che si sta apprestando a sposare Hope. Il ragazzo non è a conoscenza del fatto che la presunta relazione di Steffy con Bill è solo un bluff messo in scena dal padre per avere la Forrester tutta per sé. Wyatt, a conoscenza del fatto, in preda ai sensi di colpa, deciderà di dire tutta la verità al fratello, interrompendo la cerimonia di nozze.

Anticipazioni al 9 marzo: Liam sta per sposare Hope

Nelle puntate della soap Beautiful, in onda la prossima settimana, vedremo che Hope e Liam si apprestano a convolare a nozze.

Ridge e Brooke discutono animatamente al riguardo, in quanto lo stilista ritiene che Liam stia commettendo un errore e dovrebbe tornare dalla madre di sua figlia. La discussione tra i due verrà interrotta proprio dai futuri sposi, con Liam che dichiarerà la sua volontà di sposare Hope, mettendo un punto definitivo sul precedente matrimonio con Steffy. Poco prima delle nozze, il giovane Spencer accompagnerà Steffy in ospedale per una visita di controllo ed insieme decideranno anche il nome da dare alla piccola: la bambina si chiamerà Kelly. Nel frattempo, è arrivato il giorno tanto atteso e tutti gli invitati sono curiosi di vedere l'abito della sposa.

Beautiful, trame 3-9 marzo: Wyatt interrompe le nozze e racconta la verità a Liam

Già da diversi giorni abbiamo visto come Wyatt sia in preda ai sensi di colpa e non sappia cosa fare.

Da una parte vorrebbe rivelare la verità su Bill a Steffy al fratello, dall'altra vede che Liam sembra aver ritrovato la felicità con Hope. Di mezzo, ci sono anche le pressioni di Bill che sta facendo di tutto per comprare il silenzio del figlio. Il giorno delle nozze, però, è arrivato e Wyatt è anche il testimone del fratello. Inizia la cerimonia officiata da Carter ma, proprio mentre gli sposi staranno per pronunciare le loro promesse d'amore, Wyatt interromperà la cerimonia e porterà a Liam in un'altra stanza dove vuoterà il sacco e racconterà tutta la verità. Non vi è nessuna relazione tra Bill e Steffy e ciò che ha creduto Liam è stata solo una messinscena ordita da Bill per separarli definitivamente.

Come prevedibile il giovane sarà sconvolto e furioso ma cosa deciderà di fare? Sposerà ancora Hope o tornerà da Steffy? Appuntamento con le prossime anticipazioni della soap Beautiful che, come ricordiamo, va in onda tutti i pomeriggi a partire dalle 13,40 su canale 5.