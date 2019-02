Annuncio

Appuntamento con le anticipazioni dei nuovi episodi della soap Beautiful che vedremo in onda da domenica 3 marzo a sabato 9 marzo, a partire dalle 13,40 su Canale 5. Molti i colpi di scena che attendono i telespettatori nel corso della prossima settimana e dove vedremo che è tutto pronto per le nozze di Hope e Liam. Il giorno del matrimonio, però, non tutto andrà come previsto, in quanto Wyatt in preda ai sensi di colpa interromperà la funzione e dirà a Liam la verità su Steffy e Bill.

Tutto pronto per le nozze di Hope e Liam

Poco prima del grande giorno, Liam si recherà con Steffy in ospedale per una visita di controllo. Manca poco al parto e tutto sembra procedere per il meglio. Tornati alla casa sulla scogliera, i due decideranno insieme il nome da dare alla nascitura e decideranno che la bambina si chiamerà Kelly.

Steffy farà un nuovo tentativo chiedendo all'ex marito di non sposare Hope, ma Liam non l'ascolterà. Tensione anche tra Brooke e Ridge, con quest'ultimo che continuerà a sostenere come Liam debba stare con la madre di sua figlia. La discussione tra i due coniugi, verrà interrotta da Hope e Liam, il quale dichiara la sua decisione definitiva di sposare la giovane Logan. Gli spoiler sugli episodi in onda dal 3 al 9 marzo, ci svelano che il giorno delle nozze è arrivato e tutti attendono di vedere la sposa in abito bianco.

Wyatt interrompe le nozze di Liam e rivela la verità sul complotto

Non tutti sono però felici del matrimonio tra i due giovani. Steffy, come presumibile, si chiude in casa e, affranta, ripensa all'ex marito, mentre Wyatt, dopo aver scoperto di essere stato manipolato dal padre, è in preda ai sensi colpa per aver ingannato il fratello.

Liam e Hope di fronte a Carter, sono pronti a dichiararsi nuovamente amore eterno e proprio mentre stanno pronunciando i voti nuziali, Wyatt interromperà la cerimonia, trascinando il fratello in un'altra stanza, dove gli racconterà tutta la verità, liberandosi una volta per tutte di questo segreto. Liam sarà dunque libero di scegliere cosa fare della sua vita, dopo aver scoperto l'inganno di Bill che gli ha fatto credere che tra lui e Steffy ci fosse ancora una relazione. Dopo aver saputo la verità, come comprensibile Liam sarà sconvolto, ma cosa deciderà di fare?

Questo e molto altro nelle prossime puntate di Beautiful in onda dal 3 al 9 marzo prossimi. Ricordiamo che la puntata domenicale va in onda a partire dalle 14,00 e fino alle 14,30 subito prima della puntata doppia di Una Vita, mentre durante la settimana la messa in onda è prevista nel consueto orario delle 13,40 su Canale 5.