Brutte notizie per i fan di Una vita. Le anticipazioni spagnole annunciano l'uscita di scena di Celia Alvarez Hermoso, interpretata dall'attrice spagnola Ines Aldea. La nobildonna, infatti, passerà a miglior vita nella puntata 960 dopo un tragico volo dalla finestra. Una morte misteriosa, anche se Ramon trascorrerà dieci anni in prigione dopo essere stato accusato dell'omicidio della donna.

Una Vita: Celia ossessionata da Milagros

Dagli spoiler di Una Vita, in onda in questo periodo in Spagna, si evince che Celia svilupperà una morbosità nei confronti di Milagros, la figlia di Ramon e della sfortunata Trini (Ines Aldea).

Come anticipato, Celia perderà il figlio che aspettava, e per tale ragione sprofonderà nella più nera tristezza.

Per questo motivo si attaccherà a Milagros, dopo che sua madre Trini era morta per una crisi respiratoria a pochi giorni dal parto cesareo. Con il passare del tempo, Celia comincerà a dare segni di pazzia, tanto da voler allattare Milagros come se fosse sua figlia. Inoltre la donna accuserà tutti i componenti della famiglia Palacios di essere delle persone cattive quando Ramon le prospetterà l'intenzione di lasciare Acacias 38 per riprendersi dal lutto della morte di Trini, decidendo di raggiungere Victor (Miguel Diosdado) e Maria Luisa (Cristina Abad), insieme alla fedele Fabiana, Antolina e sua moglie Lolita.

Una Vita, anticipazioni spagnole: la morte di Celia

Le trame delle puntate spagnole di Una Vita, in onda a fine febbraio in Spagna, svelano che Celia non accetterà l'idea di separarsi momentaneamente da Milagros, tanto che ormai fuori controllo si recherà in casa di Palacios armata di un lungo coltello, con l'intenzione di portare via Milagros. Ramon, a questo punto, chiederà alla signora Alvarez Hermoso cosa stesse facendo in casa sua.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Servante avviserà Telmo e Lucia di aver visto Celia cadere dalla finestra. La cugina, a questo punto, correrà subito verso il luogo della disgrazia, anche se non potrà fare nulla per salvare la vita alla povera moglie di Felipe (Marc Parejo). Ramon verrà accusato del suo omicidio, in quanto ricomparirà nella nuova stagione dopo aver trascorso 10 anni in galera. Che abbia spinto la donna dalla finestra oppure questa si è suicidata? Per assistere a tale tragica uscita di scena si dovrà attendere ancora un anno a causa della differenza di messa in onda tra Italia e Spagna.