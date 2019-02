Annuncio

Nek è uno dei 24 cantanti in gara al Festival di Sanremo, in onda da stasera su Rai Uno. Per l'artista si tratta della quarta volta sul palco dell'Ariston. Il titolo del brano è 'Mi farò trovare pronto', ispirato ad un componimento poetico di Jorge Luis Borges e ad un viaggio in Brasile tra i bambini delle favelas. Uno degli autori del brano è Paolo Antonacci, il figlio di Marianna Morandi e Biagio Antonacci, nonché nipote di Gianni Morandi. Il Festival, anche quest'anno, sarà presentato da Claudio Baglioni, affiancato da Virginia Raffaele e Claudio Bisio.

Questa sera si esibiranno i 24 cantanti, due dei quali saranno i vincitori di Sanremo Giovani.

Nek a Sanremo: tra gli autori del suo brano anche il figlio di Biagio Antonacci

Filippo Neviani, in arte Nek, porterà alla 69esima edizione del Festival di Sanremo il brano 'Mi farò trovare pronto'.

Tra gli autori del brano figura anche Paolo Antonacci, figlio del più celebre Biagio e della primogenita di Gianni Morandi. Il cantautore in gara ha dichiarato che torna a Sanremo per 'cantare di nuovo l'amore' e, anche stavolta, come 4 anni fa, porta un brano non prettamente sanremese, augurandosi lo stesso impatto che ha avuto 'Fatti avanti amore'. Il brano in gara parla infatti dell'importanza dell'amore su ogni cosa, a nulla serve conoscere 'ogni cosa' se manca il sentimento. Il singolo 'Mi farò trovare pronto' presentato quest'anno al Festival, anticipa un album che dovrebbe uscire in primavera.

Sanremo: scaletta della serata

Il programma della serata prevede l'apertura della gara con Francesco Renga che canterà 'Aspetto che torni'. Gli altri cantanti dovrebbero avvicendarsi sul palco in quest'ordine:

- Nino D'Angelo e Livio Cori 'Un'altra luce'

- Nek 'Mi farò trovare pronto'

- Zen Circus: 'L'amore è una dittatura'

- Il volo 'Musica che resta

- Loredana Bertè 'Cosa ti aspetti da me'

- Daniele Silvestri 'Argento vivo'

- Federica Carta e Shade 'Senza farlo apposta'

- Ultimo 'I tuoi particolari'

- Paola Turci 'L'ultimo ostacolo'

- Motta 'Dov'è l'Italia'

- Boomdabash 'Per un milione'

- Patty Pravo con Briga 'Un pò come la vita'

- Simone Cristicchi 'Abbi cura di me'

- Achille Lauro 'Rolls Royce'

- Arisa 'Mi sento bene'

- Negrita 'I ragazzi stanno bene'

- Ghemon 'Rose viola'

- Einar 'Parole nuove'

- Ex Otago 'Solo una canzone'

- Anna Tatangelo 'Le nostre anime di notte'

- Irama 'La ragazza con il cuore di latta'

- Enrico Nigiotti 'Nonno Hollywood'

- Mahmood 'Soldi'