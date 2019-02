Annuncio

Nella puntata di domani 6 febbraio 2019 della telenovela spagnola Una Vita, Blanca avrà la conferma di essere in stato interessante, mentre Antoñito, fattosi coraggio, chiederà la mano della sua amata Lolita.

Anticipazioni Una Vita: Ursula scopre che sua figlia è incinta

Da giorni ormai Blanca ha iniziato ad accusare un certo malessere, non capendo però la causa del suo attuale stato. Proprio per questo motivo insieme all'amica Leonor decide di recarsi da un medico per degli accertamenti: tuttavia Leonor comunque ha già qualche sospetto sulla condizione della cara Dicenta, ma aspetta di sentire la diagnosi del dottore.

Le analisi rivelano in seguito che le supposizioni di Leonor erano fondate. Il medico annuncia infatti che Blanca è attualmente incinta. La ragazza adesso è attanagliata dai dubbi, poiché non è certa riguardo l'identità del padre del suo bambino.

Sarà Diego oppure Samuel?

Nel frattempo Carmen, incaricata da Ursula di seguire sua figlia Blanca, scopre il segreto della ragazza e lo rivela alla sua padrona. A questo punto Ursula decide di convocare una riunione improvvisa per rivelare lo stato di sua figlia di fronte ai due fratelli Alday: entrambi convinti a quel punto di essere il padre del bambino.

Nella puntata del 6 febbraio Antoñito chiederà la mano di Lolita

Se da un lato vedremo la cattiveria fatta persona, dall'altro, nella puntata di domani, avremo modo di assistere a un momento davvero romantico. Antoñito ha finalmente avuto il benestare di suo padre, mentre Lolita ha trovato il coraggio di ammettere pubblicamente di essere innamorata del signorino. A questo punto resta solamente una cosa da fare: Antoñito deve chiedere la mano della cara ragazza.

Raccolto il coraggio quindi, il ragazzo fa la sua proposta a Lolita di fronte a Fabiana, Servante e a tutti i membri della sua famiglia. Mentre Trini e Ramon accolgono felicemente la notizia e augurano il meglio ai futuri sposi, Maria Luisa continua a mostrare le sue rimostranze nei confronti della notizia. La ragazza non è infatti felice della notizia, ma anzi si dichiara addirittura contraria a questa unione così particolare. La Palacios non riesce più a tollerare il fatto che il buon sangue della sua famiglia continui a mischiarsi con quello di individui di ceto inferiore. Vedremo quindi come si evolverà la situazione nelle prossime puntate. Riusciranno Antoñito e Lolita a far cambiare idea a Maria Luisa? Chi sarà il padre del bambino di Blanca?