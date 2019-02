Annuncio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci stanno riprovando: è questa la notizia che due esperti di gossip hanno confermato sul web e in televisione nelle scorse ore. Fabrizio Corona, attraverso il suo magazine online, ha fatto sapere che i genitori di Santiago avrebbero trascorso tre giorni chiusi in casa per provare a rimettere insieme i cocci del loro rapporto, ma che ufficializzeranno il tutto solo quando saranno certi che è davvero quello che vogliono.

Alfonso Signorini, ospite del programma di Piero Chiambretti, ha mostrato un video inedito delle effusioni che i due ex si sono scambiati all'aeroporto prima che lei volasse in Argentina; secondo il direttore di "Chi", il ballerino e la showgirl si amano ancora.

Nuove indiscrezioni sul riavvicinamento tra Belen e Stefano

Ad una settimana dalla diffusione delle foto in cui si abbracciano e baciano all'aeroporto, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ancora sulla bocca di tutti per il loro presunto ritorno di fiamma. Usiamo il termine "presunto" perché né la showgirl né il napoletano hanno ancora confermato oppure smentito il gossip che li vorrebbe di nuovo in coppia; la 34enne, anzi, ha preferito nascondersi dietro ad un "no comment" quando le è stato chiesto cosa sta succedendo tra lei e l'ex marito ultimamente.

A fornire nuove interessanti indiscrezioni su una delle coppie più amate dagli italiani sono stati due esperti di cronaca rosa: Fabrizio Corona e Alfonso Signorini.

L'ex re dei paparazzi, per esempio, ha scritto sul suo magazine online che, prima che l'argentina lasciasse l'Italia per una breve vacanza, lei e il papà di Santiago sarebbero stati chiusi in casa per tre giorni. Secondo le voci che sono arrivate all'orecchio dell'imprenditore, sarebbe stata proprio Belen a scattare la dolce foto che Stefano ha postato su Instagram poco tempo fa, cioè quella in cui dorme tenendo per mano il figlio di 5 anni e mezzo.

L'ex compagno della Rodriguez, inoltre, fa sapere che la soubrette e De Martino hanno voglia di riprovarci, ma che non ufficializzeranno il loro ritorno di fiamma se non quando saranno certi di quello che c'è ancora tra loro "oltre ogni ragionevole dubbio".

Per Signorini i due si amerebbero ancora

Un altro personaggio di spicco del gossip nostrano che poche ore fa ha parlato del riavvicinamento tra Belen e Stefano, è Alfonso Signorini; durante l'ultima puntata di "CR4-La Repubblica delle Donne", il direttore di Chi ha detto la sua sulla notizia che impazza da una settimana a questa parte.

Dopo che la sua rivista ha mostrato per prima le immagini dei baci e degli abbracci che la Rodriguez e De Martino si sono scambiati all'aeroporto, Signorini ha condiviso con il pubblico anche un video inedito di quel giorno, in cui si vedono i genitori di Santiago in atteggiamenti intimi a Linate.

Se il futuro conduttore di Made in Sud tace sulla sua chiacchierata vita sentimentale, la showgirl, interpellata da Repubblica anche su questo argomento, si è limitata a dire: "Sono in un momento particolare della mia vita ... mi piacerebbe avere un figlio".