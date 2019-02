Annuncio

A pochi giorni dal suo ritorno in tv, nel ruolo di giurata di Sanremo Young, Belen Rodriguez ha rilasciato un'intervista a Repubblica, nella quale ha toccato vari argomenti molto interessanti. L'unica domanda alla quale la showgirl ha preferito non rispondere in modo esaustivo, è quella sul chiacchierato ritorno di fiamma con Stefano De Martino; la 34enne, infatti, ha solo detto che sta vivendo un momento particolare della sua vita, senza confermare o smentire le voci che la vorrebbero di nuovo in coppia con il papà di Santiago.

Belen non commenta il riavvicinamento a Stefano De Martino

È passata esattamente una settimana da quando "Chi" ha reso pubbliche le foto dei baci e degli abbracci che Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono scambiati all'aeroporto di Linate prima che lei partisse per l'Argentina.

È proprio dalla sua terra d'origine, che la soubrette ha accettato di farsi intervistare da Repubblica, rispondendo a molte domande ma eludendo forse quella più interessante.

Alla giornalista che le chiedeva se fosse vero che è tornata con il padre di Santiago come tutti scrivono, la 34enne "non ha proferito parola o commento, ma si è messa a scherzare con qualcuno che era accanto a lei".

La sua interlocutrice ha provato ad insistere spiegando alla conduttrice Mediaset che in Italia non si parla d'altro che del suo riavvicinamento con il ballerino di Amici, così lei si è limitata a dire: "Sono in un momento molto particolare della mia vita".

Insomma, Belen si è rifugiata dietro ad un "no comment" proprio sull'argomento che ancora oggi appassiona migliaia di italiani, cioè il suo rapporto con Stefano.

Anche il futuro presentatore di Made in Sud non si è ancora sbilanciato sulla notizia che lo vorrebbero di nuovo legato sentimentalmente alla Rodriguez: nell'attesa che l'argentina rientri in Italia, infatti, questi giorni il ragazzo li ha trascorsi in compagnia di Santiago sulla neve oppure in palestra.

Belen replica a Papaleo e conferma il debutto a Sanremo Young

Se sul suo attuale legame con Stefano De Martino non ha voluto dire nulla, è sulla polemica che è nata nei giorni scorsi sulla sua partecipazione a Sanremo 2012 che Belen si è sbilanciata sulle pagine di Repubblica. A Rocco Papaleo che ha raccontato come lei non gli abbia mai rivolto la parola se non quando erano sul palco insieme perché era da copione, la Rodriguez ha risposto: "Mi auguro che l'abbia detto per fare una battuta, anche perché non è assolutamente vero.

Chi mi conosce sa che io parlo con tutti".

Sul suo ritorno in Rai nel ruolo di giurata di Sanremo Young dal 15 febbraio prossimo, l'argentina ha fatto sapere: "Il Festival ha rappresentato tanto per me, e quando mi hanno proposto questo show, non ho avuto dubbi".

Oltre ad aver riempito di complimenti Maria De Filippi, con la quale lavora a stretto contatto da 9 anni, la 34enne ha svelato al quotidiano qual è il suo più grande desiderio.

"Santiago oggi è la mia priorità e viene prima di tutto, ma mi piacerebbe avere un altro figlio. Non voglio che la mia vita sia particolare, voglio che sia normale"- ha concluso Belen che, queste ultime dichiarazioni, torna a far sognare i fan che la rivogliono felice accanto a Stefano.