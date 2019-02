Annuncio

La scelta di Lorenzo Riccardi è stata registrata subito dopo quella di Teresa Langella, ma per la sua messa in onda bisogna aspettare fino a venerdì, 22 febbraio. Nel frattempo, però, iniziano a trapelare già le prime anticipazioni. Il ragazzo avrebbe scelto Claudia Dionigi, la ragazza bionda che in questi mesi si è dovuta contendere il tronista, durante il percorso a Uomini e Donne, con la sua rivale Giulia Cavaglia. In molti pensavano che la scelta sarebbe ricaduta proprio su quest'ultima, ma a sorpresa pare che Lorenzo abbia scelto la bella romana. Forse a farlo ricredere sulla scelta proprio l'atteggiamento di Claudia nelle ultime settimane, che ha cercato in tutti i modi di far ingelosire il ragazzo.

La scelta è avvenuta nel castello, cosi come previsto quest'anno dalla trasmissione. La festa di fidanzamento, avvenuta subito dopo aver comunicato a Giulia che non era le la prescelta, è stata organizzata da Valeria Marini e il tronista ha invitato alla sua festa amici e parenti.

Claudia avrebbe detto sì a Lorenzo

Nonostante durante il percorso la ragazza avesse più volte affermato di dire no qualora fosse stata la scelta, non è stato così nel momento della resa dei conti. La ragazza si è, infatti, presentata in villa e festeggiato il fidanzamento per tutta la notte. A partecipare alla festa al castello, oltre ai conoscenti dei rispettivi ragazzi, anche volti noti della trasmissione cme Tina Cipollari, Gianni Sperti , l'influencer Giulia De Lellis, la neo coppia Andrea e Arianna, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Elga Enardu e Diego Daddi, Alessia Cammarota e suo marito Aldo Palmieri e tante altre coppie che si sono formate all'interno dello studio di Maria De Filippi.

Buone notizie per Lorenzo, scelta 'burrascosa' per Teresa Langella

A Lorenzo, dunque, sarebbe andata bene. Nonostante tutto quello che ha combinato durante il percorso, sembra che Claudia abbia deciso di voltare pagina e cominciare una storia d'amore con lui fuori dagli studi di Uomini e donne. Lo stesso non si può dire, invece, per Teresa che, stando a quanto riportato da alcune voci, avrebbe scelto Andrea Del Corso e quest'ultimo le avrebbe risposto di no, per poi cambiare idea. Le cause che lo hanno portato a questa decisione non sono ancora note, ma ormai mancano poche ore per scoprirlo, visto che la scelta della tronista sarà mandata in onda domani, in prima serata su Canale 5. Alla scelta di Teresa prenderà parte anche Gemma Galgani, l'ormai famosa dama del trono over.