Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Per la settimana che andrà dal 18 al 22 Febbraio 2019, saranno molteplici i colpi di scena a cui si assisterà. Primo tra tutti il malore di cui sarà vittima la Giordano a causa dello stress accumulato che metterà seriamente a rischio la sua gravidanza. Elena perderà il bambino? Anche Valerio sarà protagonista della settimana a causa del suo comportamento ambiguo con la sua ex, Simona.

L’uomo infatti sarà diviso tra le due donne della sua vita: Elena e la madre di Vera. Non mancherà l’attenzione anche sugli altri personaggi, in particolare Adele che nonostante sia riuscita a liberarsi del marito e delle sue violenze, accortasi di amarlo, tenterà di riavvicinarsi nuovamente a lui, convinta del suo cambiamento.

Su Franco Boschi invece comincerà ad intravedersi l’ombra della vendetta di Gaetano Prisco.

Elena ad un passo dalla felicità

Mentre Elena Giordano comincia a pensare al suo futuro progettando una famiglia con il suo compagno e sua figlia Alice: lui insieme alla sua ex si accinge ad incontrare la figlia nel carcere psichiatrico. Ben presto però la serenità della donna verrà scossa da una serie di accadimenti che la coinvolgeranno personalmente in maniera catastrofica. In casa Poggi, tutti cercano di dare un sostegno morale ad Adele triste a causa della triste e violenta vicenda che l’ha coinvolta, ma il colonnello Picardi si ripresenta dispoticamente nella sua vita continuando a tormentarla.

Valerio e i suoi sensi di colpa

Il giovane Viscardi comincia a colpevolizzarsi per quanto accaduto tra lui e la sua ex e Alberto cerca in tutti i modi di convincerlo a confidarsi con lui su quanto lo tormenta.

La madre di Susanna, ormai lontana dalla sua routine quotidiana si convince di tenere ancora molto a suo marito e comincia a pensare in maniera concreta di ritornare al suo posto. Giulia riuscirà a fare cambiare idea alla donna? Vittorio equivoca il reale motivo della ritrovata unione tra Guido e Assunta e comincia a temere che la sua famiglia si stia ricomponendo.

Alberto manipolatore

Valerio cerca in ogni modo di fare chiarezza dentro di se e di capire quali siano i suoi reali sentimenti, ma le continue manipolazioni di Alberto Palladini rischiano di far precipitare ancora una volta la già complicata situazione. Susanna nel disperato tentativo di non ferire nessuno dei suoi genitori comincia a scontare le conseguenze della profonda crisi tra Adele e Manlio. Vittorio dopo aver finalmente capito di aver frainteso il reale motivo della vicinanza tra i suoi genitori, riceve un prezioso aiuto da una persona insperata.

Elena scopre la verità

Elena scopre quanto accaduto tra Valerio e Simona e comincia a vivere delle ore terribilmente drammatiche.

Franco ignaro della continua minaccia di Prisco che incombe su di lui, risolve in maniera tenera una piccola emergenza che vede sua figlia protagonista. Il comandante Del Bue, comincia a convincersi di aver perso tutte le speranze per riconquistare Mariella Altieri, Vittorio invece con l’aiuto di Alex elabora un piano diabolico per far ingelosire la Falco.

Prisco e la sua vendetta

Il piano spietato di vendetta organizzato da Gaetano procede senza intoppi e Boschi si ritrova a dover fare a meno della piacevole serata che aveva promesso a sua figlia. Valerio Viscardi, annientato dalla tragica notizia appresa dalla giovane Giordano viene messo alla porta da Marina, che decide poi di rivelare quanto accaduto anche ad Alice. Guido, spento dalla routine quotidiana e sconsolato per aver perso la sua amata Mariella, si sfoga con suo figlio. Alex invece si mostra indecisa nell’accettare la proposta del giovane Del Bue di fingere di essere una coppia, accetterà?